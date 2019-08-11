總是基於「大罐的用卡久」心態，買下大瓶洗髮精、潤髮乳，結果還沒用完就過期；或是買小包裝沐浴旅行組，出遊回來還沒用完便遺忘。然而丟掉這些沐浴用品可就太浪費了，在此提供4妙招，不只能洗去枕頭套的臭油垢味，對於髮飾與刷具的清潔也非常有效。

過期洗髮精第1妙招，是去除枕頭套異味。由於枕頭總是沾染頭皮與頭髮的油垢與髒污，就算用洗衣精洗了，卻常仍無法去除油垢異味，信義居家表示，可用洗髮精清洗，除較易洗去油垢外，還會附帶洗髮精香味，枕著入睡更是心悅神怡。

第2妙招則是當梳子、髮飾的清潔劑，信義居家建議，洗髮精加水後浸泡梳子，或可清洗的髮圈、頭帶等，浸泡約10分鐘後再以清水沖洗，就可以有效去除上面的皮屑與異味。此外，泡完髮飾的洗髮精，還能順便用來清潔洗手台或馬桶，也能讓浴室變得香味四溢。

第3招為化妝品刷具清潔液。女性們都知道臉部清潔很重要、化妝後要徹底卸妝，但若沒定期清潔化妝用的刷具，再多的臉部保養都是前功盡棄，此時可利用洗髮精來清潔刷具，可有效去除刷毛上的油汙、使刷毛更柔順，也能去除刷具上的粉味，延長刷具的生命力。

至於過期的潤髮乳也有用處，可當木質家具的保護膜。信義居家表示，由於潤髮乳中含有陽離子，擦在頭髮上可隔絕靜電，避免毛躁，若擦在家具上，則能形成保護膜。用法是將潤髮乳以溫水稀釋後，用擰乾的抹布沾取，再擦拭在木質表面的家具，之後家具表面便不易附著灰塵，較能維持家具乾淨。