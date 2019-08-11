中央氣象局今（11）日發布豪雨特報及高溫資訊，受到西南風偏強影響，高雄市、屏東縣、台東縣有局部大雨或豪雨，南投地區、中部山區及台南山區亦有局部大雨發生機率，要慎防坍方落石及淹水。同時，受西南風沈降或焚風影響，白天台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，大台北及東北部地區亦有37度左右高溫。

氣象局指出，今日西南風仍強，中南部地區及台東的南端持續容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，尤其中南部山區甚至有局部豪雨的發生，而新竹、苗栗在清晨至上午也有機會出現短暫陣雨，至於其他地方則為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

在溫度方面，北部及東半部天氣炎熱，桃園以北及東半部高溫有機會連兩天來到37度左右，東部及東南部也有焚風發生機率，至於其他地方則在32到35度，外出請多補充水分並做好防曬。

由於今日東部及東南部地區易有焚風，白天台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，而西南風沉降影響，大台北及東北部地區亦有37度左右高溫，包括花蓮縣縱谷，大台北盆地，基隆市，桃園市、新竹縣、宜蘭縣為黃色燈號。

至於第9號輕度颱風利奇馬中心位置在上海附近，持續往北朝黃海一帶移動；第10號中度颱風柯羅沙，今晨2時位於台北東方1960公里的海面上，未來朝日本方向前進，本週後期要前往日本的朋友請留意此颱風最新動態。

在空氣品質方面，環境風場仍為西南風並挾帶境外物染物影響台灣，西半部污染物濃度上升，可能達橘色提醒等級，境外污染物影響程度視降雨時間及強度而有所變化；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，清晨至上午時段可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。