中信兄弟指標性打者「恰恰」彭政閔今日進行天母棒球場的告別戰，雖然兄弟投手崩盤，分數早早就被拉開，但全場球迷依舊在比賽尾聲為彭政閔喝彩，終場富邦以8:1結束連敗，彭政閔也結束他球員時期在此的最後一役。

已經陷入3連敗的富邦悍將，開賽就展開猛攻，趁著兄弟先發萊福力未穩之際，先靠著林益全的高飛犧牲打開胡，之後林哲瑄又敲出帶有1分打點的二壘安打，富邦首局先馳得點取得2:0領先。

2局上，首位打者于孟馗選到四壞球保送，林宥穎在得點圈有人時敲安，送回1分；之後楊晉豪擊出安打，王正棠選到保送，范國宸在滿壘時擊出帶有1分打點的內野安打，富邦拉開到4:0領先。

到了第3局，萊福力還是無法穩定下來，被高孝儀掃出左外野方向的陽春全壘打，接著于孟馗、林宥穎和楊晉豪連續3安換得1分，兄弟也只好緊急推上官大元救火，該局結束時，客隊已經拉開到6:0的分差。

7局上，場上的投手已經換成了謝榮豪，他雖然迅速取得兩出局，但之後卻被林宥穎和李宗賢連續敲安，今天先發上陣的楊晉豪，也敲出他本場的第3安，打回兄弟本場的第7分。第8局林益全在二壘有人時敲安，富邦再添1分。

8局下，二三壘有人時，彭政閔高飛犧牲打，替球隊打回本場的第1分，也讓現場球迷歡聲雷動。下一個半局兄弟調換守備位置，讓彭政閔上來守一壘，兩出局後教練團將他換下場、接受球迷們的歡呼，兄弟最終以1:8輸球，主投7局無失分的富邦先發陳仕朋換選為單場MVP。