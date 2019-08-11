台南市政府經濟發展局辦理「贏地創新育成基地結構補強暨室內裝修工程」，11日舉行開工儀式，台南市長黃偉哲及經濟發展局局長郭阿梅、基地營運團隊及施工營造廠商，以及台南市議長郭信良也率領在地議員及議會同仁出席，共同祈求工程進行順遂、人員平安。

南市府為協助青年創業，特別向經濟部爭取中央前瞻計畫-開發型在地產業園區經費補助7,000萬元，市府自籌3,000萬元，總經費共1億元，打造贏地創新育成基地，107年8月啟動營運計畫，緊接於10月展開規劃設計，108年8月11日正式開工，將進行拆除、結構補強及室內裝修工程，預計於109年4月完工。

黃偉哲特別感謝議長及議員對「贏地創新育成基地」的支持，願意提供議會空間給有意創業年輕人一個練功成長的基地，市府將和議會一起攜手，共同打造台南成為一個適合創業者移居、宜居的樂園。

經發局局長郭阿梅表示，工程案完工後，將提供新創團隊、創業家進駐，持續培育、陪伴讓新創企業穩健發展。且輔導對象從「新創類別」拓增「企業二代」，並鏈結周邊新創育成基地及民間企業共同合作，整合南部各項軟硬體資源，期能成為南部地區創新創業樞紐，帶動區域共生。

贏地創新育成基地係利用台南市議會民治議事廳2至4樓空間建置，規劃6間可容納4至6人新創團隊進駐室、共同工作空間、20人培訓教室等空間，另設置1間直播攝影室，提供團隊產品宣傳拍攝使用。並於原議員會館1樓打造可容納到100人的多功能會場，可辦理創業小聚、各式活動及講座，預計明（109）年完工，人員進駐後，持續透過相關創業課程、工作坊等活動，激發創業思維。

經發局指出，贏地自107年9月計畫啟動以來，各項輔導措施已邁入軌道，官方網站也正式上線，提供贏地活動課程及創業資源等資訊，更建立服務生態系統，藉由鏈結各育成中心、各領域專家及其他合作夥伴的資源，從諮詢、行銷、規劃、企業協作到資金及技術的媒合等。

至108年7月底，共有27組優秀的新創團隊進入贏地的輔導系統，其中11家成立公司行號，並持續協助商品行銷及技術交流輔導，創造逾2,400萬商機，並爭取到政府補助計畫共365萬元。