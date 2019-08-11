中信兄弟隊魂「恰恰」彭政閔今(11)日在天母進行告別戰，現場也湧入滿場的球迷來為他加油。雖然比賽最終未能拿下勝利，但在賽後彭政閔也感性的和球迷們對話，感謝所有人對他的支持，也希望他們未來能繼續支持中職和兄弟。

「這一次算是真正的告別，感觸不一樣。」彭政閔表示，自己過去在2002-2003年期間在此爭冠，第一支再見安打也是在此球場所打出，這裡對自己來說充滿回憶，所以要離開時也有些不捨。

此役9局上，兄弟教練團讓彭政閔上場守備，也在兩出局後將他換下場、接受全場球迷的歡呼。彭政閔表示很感謝總教練的精心安排，自己雖然覺得有些唐突，但也很開心有再上去守備的機會。

彭政閔這一場比賽3打數未敲安，不過在8局下擊出高飛犧牲打，敲回球隊唯一的一分。賽後他感覺有些對不起進場的球迷，因為自己這一場並沒有打好。生涯最後一個打擊，恰恰雖然只揮到棒頭，但仍舊把隊友給送回本壘。

受訪時彭政閔苦笑說：「直到現在才有依依不捨的感覺。」也坦言現在心情很複雜，希望球隊其他球員之後能一起努力，為球迷創造更多回憶。

彭政閔目前生涯敲出191發全壘打，現場有球迷鼓譟表示要他敲出200轟再退役，主持人小白也問他意下如何，但恰哥退意已決，淡淡一笑說：「我累了！」