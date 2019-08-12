郭台銘究竟會不會跟柯文哲合作打2020選戰，這兩人的交易可說是台灣首富對上台灣首席投機客，算盤都算得很精，尤其是柯文哲，從他連任台北市長之後，對於要不要參選總統一直打模糊仗，老實講在這一點柯文哲還比不上韓國瑜，而現在柯文哲算來算去，終於看到一個大肥羊郭台銘，接下來就看郭董會不會上鉤了。

柯文哲從選總統改為組黨攻國會，筆者在今年2月3日的文章「柯文哲組黨，人民檢驗將再提高｣，就已經斷言過，2024才是柯文哲進攻總統大位的最好機會，而非2020，因為柯文哲跨出台北市，他就不再享有行政資源，也沒有任何自己的政治基層組織，他就只是一名網紅而已。

柯文哲組黨目的不是要一個政黨機器，而是需要「柯黨」公職同志，因為有了「柯黨」民意代表，才能從空中打到地面，進行選民服務、爭取建設、組織建立，而這也才是一個政黨的基層實力來源，沒有這些基層實力，遑論成為執政黨。

只是柯文哲究竟是柯文哲，組黨仍然保有柯文哲的最大特色-投機，完全沒有樹立明確論述跟價值理念，更別說有清楚的國家路線，其整合不過是靠搖擺模糊立場來拉幫結派，不願走正道走向政黨政治競爭。而柯文哲拉攏郭台銘，目標就是裂解國民黨，壯大柯文哲。

既然如此，那郭台銘怎麼想，郭台銘是擺明看不起韓國瑜的，畢竟郭台銘是縱橫世界的企業家，願意投入政治，根本是讓國民黨撿到槍，結果國民黨竟然屈服於民粹，拋棄百年政黨的治國精神，讓人失望至極。

也因為國民黨最大的問題是在「韓國瑜是總統候選人｣這件事情上，所以整合成了不可能的任務，現在國民黨也只能不斷使出情緒勒索，要郭台銘捨小我，成就大我，要郭台銘為了守護中華民國而支持韓國瑜，但是大家心知肚明，難道國民黨真的有自信認為韓國瑜能夠「成就大我｣，能夠「守護中華民國｣嗎?

八月是國民黨的整合關鍵期，錯過了，不管郭台銘有沒有出走跟柯文哲合作， 2020的國民黨將會是首次在台灣政壇失去主要政黨地位，連最大在野黨都不會是。

現在雖然國民黨都是對外宣稱不會重演換柱，但是所有的國民黨高層不敢說出口的是，重演換柱會很傷，但是由韓國瑜硬選到底，國民黨也不會好到哪裡去，再說，當年的朱立倫換柱，可不能跟郭台銘領頭整合王金平來相比，郭台銘的社會聲望比朱立倫還高，再加上2020對國民黨的大環境也好過2016太多。

那如果國民黨執意由韓國瑜參選到底，郭台銘要不要選擇跟柯文哲合作?假如韓國瑜聲勢夠高，基本上郭台銘不會與大局對抗，但是現實情況是韓國瑜必定走下坡，郭台銘跟柯文哲合作有很大的勝選機會，而這也就是柯文哲一直蠱惑郭台銘的原因。

但是!這是想為台灣做點事情的郭台銘要的嗎?把台灣交給柯文哲?

郭台銘必須注意首席投機客柯文哲在想什麼?柯文哲要的當然不是副總統，柯文哲要的是郭台銘當選之後的組閣權，以及藉此機會取得國會席次的政黨實力，到時將大力吸收國民黨籍政治人物，到時郭台銘即使名為總統，但是政治實權其實是掌握在柯文哲手上，最後郭台銘沒了實權，還背負弄垮國民黨的罵名。

事到如今，要國民黨改由郭台銘代表參選，難度真的很高，但是既然外界發動換韓有困難，唯一可能就只有韓國瑜自己棄權了。

其實國民黨整合的方式很簡單，就以九月為期限，在九月之前，郭台銘可先釋放誠意，放下所有爭取選總統的動作，包括停止跟柯文哲的所有接觸，如果到了九月韓國瑜聲勢下滑，就該是韓國瑜自請退讓，犧牲小我，成就大我，共推郭台銘上場整合國民黨的時機了。

●作者：阿術克斯／資深國會幕僚

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