冷氣師傅
▲日前批踢踢八卦版上有人分享冷氣師傅的行情，直言其實相當好賺錢！（圖／取自 PhotoAC ）

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台灣擁有相當多的行業，其中冷氣師傅被認為是相當辛苦，及頗需專業知識的職業。日前就有網友表示，自己有許多從事冷氣行業的朋友，但聽聞他們的收入後，非常驚訝竟然相當高薪！消息一曝光後，也引起相當多人的討論。

日前有一名網友於批踢踢八卦版表示，自己有許多從事冷氣行業的朋友，聽聞其中兩位師傅直言他們在旺季時一個月能夠賺 20 – 30 萬元，更拚的話 40 萬的也有。學徒部分，一天基本領 1500 元，有超時就會給加班費，除此之外再加上獎金，薪水能多達 6 萬元。

這樣的情形讓原 PO 相當驚嘆，直言自己也曾經從事相關行業，但當時做冷氣一個月才 27K ，師傅說一個月加獎金最多也才 70-80k ，對比現在的情況，讓他驚嘆表示「做冷氣超好賺」！

▲原 PO 分享冷氣師傅的行情，表示做這一行相當賺錢！（圖／取自 PhotoAC ）

針對此現象，就吸引許多網友討論，但就有內行人直言原 PO 舉的例子是相當少數的，表示「單純做冷氣沒那麼多，我爸還有兼大樓中央空調的保養，一個月平均 5、6 萬多，光一台家用分離式拆和裝，做完就下午 3 點了，而且賺的也不多，你舉的例子是少數」。

此外，也有人分享冷氣師傅行業的情況「裝冷氣很賺啊！但都辛苦錢體力活，現在冷氣師傅很缺，兩個月前房客冷氣壞掉，問了三個認識的都說要等，因為排訂的已經裝不完了。然後等了一個月，最後是老闆娘要老闆下班快半夜快點來幫我們弄」。

但儘管冷氣師傅真的相當高薪，也有許多鄉民坦言「這工作危險性高，又辛苦」、「覺得冷氣好賺？你要不要掛在十幾樓裝壓縮機」、「今年、去年好像都摔一個墜樓」、「不好賺阿！現在大樓越蓋越高」。雖然裝修冷氣能賺大筆錢，但生命卻也承受許多威脅，甚至隨時可能會有墜樓的危險，一個弄不好失去的便是生命。

▲有網友抱怨冷氣裝修遇到奧客，明明很危險但卻不願意付危險施工費，讓她怒批「什麼心態啊」。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲許多冷氣師傅為了裝修，都必須於大樓外冒著生命危險工作。（圖／翻攝自爆怨公社）

最後，過來人也感慨表示「你來做做看就知道了，聽別人講都是很美好的。網路購物也是要靠店家去撐的，冷氣專賣店和那種幫跑網路通路、大賣場的品質馬上見真章」、「很累！以前去代班幾天學徒位置，累到爆」。（編輯：陳雅雲）

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