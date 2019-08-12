根據內政部最新統計數字，台中市是全台第二大城，青年人口數在六都中也排名第二，為協助改善青年高轉職率，市府推出「就業金安薪」方案，整合對青年有利的資源，推行至今已幫助超過500名青年成功就業，不僅讓青年深耕台中穩定就業，也逐步補足缺工產業所需人才。

截至去年底，據內政部統計出台灣15到64歲的工作年齡人口占總人口72.5%；而去年全年整體失業率為3.7%，其中15至29歲青年失業率為8.47%，是整體失業率2.3倍。

為提升在地「安薪」就業，台中市政府勞工局今年起開辦「就業金安薪」方案，提供青年跨域補助金、職場學習適應金及上工獎勵金等獎助。台中市政府勞工局長吳威志表示，目前已讓連續就業滿6個月的年輕人獲2萬2000元獎勵，幫助他們渡過就業磨合期，成功推介超過百名青年就業。

另外，勞工局7月成立青年事務股，負責青年就業諮詢委員會、青年就創業事務、青年創業輔導、青年產業職場體驗、青年學生公部門暑期工讀及扶助弱勢青年就業等業務，更整合市府經發局、勞動部及經濟部創業協助資源，提供青年創業一站式服務。

台中市就業服務處長傅晶如也指出，市府除了青年在學階段外，在求職階段、穩定就業階段也都提供相當充足的就業資源，並推動青年「職涯金攻略」方案，提供職業適性診斷、職場實境體驗、職涯工作卡認證及履歷健診等多元服務。