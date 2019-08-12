消費者隨房仲看屋時，多數民眾不知道向房仲要求提供不動產說明書，也有不少消費者為省事略過不讀，信義房屋提醒，不動產說明書攸關自己權益，務必詳讀，首先必看的三大重點就是「謄本產權基本資料」、「土地使用分區」、及「特殊屋況及周邊重要環境設施」。

不動產說明書內的「謄本產權基本資料」，包括建物用途、面積、建材等，信義房屋鑑價部執行協理邱千惠表示，主建物面積是否過小、公設比例是否過高、建材種類或屋齡是否過久、土地持分是否有短少等，這些情況都可能會影響銀行核貸成數，建物用途如果不是住家用，就沒辦法適用自用優惠稅率；另外如果有遭限制登記，要在過戶前排除，才能移轉，如不細看不動產說明書不止會影響貸款，更會衍生不必要的費用。

邱千惠也提醒，購買土地或老舊透天產品，日後有重建需求，要特別留意不動產說明書內的「土地使用分區」部份，因為會影響到未來土地利用的強度，如果土地使用分區為道路用地、綠地等，更會有遭徵收的風險。

不動產說明書對買賣屋而言相當重要，信義房屋於民國78年開始製作不動產說明書，不止領先業界，更比法令規定早了10年，不但先前通過漢德ISO9001國際認證，更獲第七屆國家品質優良案例獎。

值得一提的是，民國94年，信義房屋為促進不動產合理交易，全面推出於不動產說明書內提供成交行情，讓買賣雙方閱讀同一份資訊，杜絕不肖房仲業者對賣方提供篩選過的偏低行情用以議價，對買方提供偏高行情以吊價之荒謬行徑。

信義房屋不動產說明書由專業單位專責製作，建置強大的不動產瑕疵屋況資料庫(例如凶宅、輻射屋、海砂屋、傾斜屋…等)，亦會查詢土壤液化區、地質敏感區、違建查報…等資訊，充分揭露交易資訊，維護雙方資訊對等，更透過科技以系統內部偵錯、圖像辨識比對發覺問題，降低買方購屋風險，並且在消費者委託後就提供不動產說明書，讓買方看屋時，能在充分了解完整資訊下，作正確的購屋決定。