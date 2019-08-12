▲香港 11 日又發生多區警民流血衝突事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港 11 日又發生多區警民流血衝突事件。（圖／美聯社／達志影像）

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香港 11 日的反送中遊行再度爆發流血事件，港警衝入地鐵站，揮棍、開槍追捕示威者，一堆人被打的頭破血流壓在地板上，更有一名女子被警方布袋彈射到右眼，讓港人全火了！而為何港警會如此大動作暴力鎮壓，不畏懼人民的反撲？就有網友翻出去年大陸剛通過的新法，內容讓人看的不寒而慄。

11 日晚間，大批速龍小隊及防暴警員衝入地鐵太古站內圍捕示威者，許多民眾慌張竄逃，有員警就在地鐵手扶梯一路揮舞警棍，逮到人就一陣痛打，些許示威者被打到頭破血流，另外還舉槍狂射胡椒彈，催淚煙、橡膠子彈都出動，現場一片混亂。

▲香港民眾 11 日又經歷了混亂恐怖的一夜。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港反送中民眾 11 日又經歷了混亂恐怖的一夜。（圖／美聯社／達志影像）

而就有網友翻到去年底大陸剛通過的法條，認為事情不單純，內容指出，公安民警執法不受妨害與阻礙，職法時若對公民、法人或者其他組織合法權益造成損害，也「不用承擔法律責任」，若警員被指涉及執法過錯時，「非因法定事由、非經法定程序，不得對民警採取停止執行職務、禁閉等措施，不得作出處分或者免職、降職、辭退等處理」，而這個法律在今年 2 月開始實施。

貼文一出，吸引許多網友回應「太扯了吧這法條＝＝」、「現在跟我說這群港警沒受中共控制我不信啦」、「百萬人的憤怒，他們還能暴力鎮壓，我不信中共沒伸黑手」、「好誇張，警察權力不會太大嗎？」、「陰謀論啊，明明在香港卻搞得跟中共專制一樣，事情不單純」、「嚇死＝＝這是一個國家的法律喔？」、「香港人加油！不要向暴力屈服！」（編輯：張嘉哲）

▲許多網友看完法條後直呼事情不單純。（圖／翻攝臉書）

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