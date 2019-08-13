美國國家安全顧問約翰 · 波頓 (John Bolton) 本周拜訪英國，在會面後表示，英國首相強生 (Boris Johnson) 的政府團隊，正將華為進入英國的議題「重新審視」，恐取消先前「有限度開放華為」的決定。

波頓於 8 月 12 日與 13 日拜訪英國，針對英國 10 月 31 日脫歐之後，與美國可能簽署的貿易協議議題做討論。，可以看出川普政府強力鞏固與英國新政府的關係。

波頓表示，英國官員告訴他，針對華為技術用於 5G 上的問題，強生政府會將一切決定回到原點重新檢視。意味著，過去英國前首相梅伊 (Theresa May) 時期的部分許可，恐遭推翻。

「英國新政府非常擔憂，不願在 5G 網路的安全議題上，做出任何妥協，他們將蒐集證據，嚴格檢視華為是否該進入英國，並做出審慎的決定」波頓轉達英國官員談話。

梅伊過去在華為議題上，採取「有限度的放寬」，讓華為進入 5G 非核心的部分。

波頓這次英國行，在華為與伊朗議題上，都敦促英國與美國更緊密的合作，採取更強硬的態度。據消息人士指出，過去川普在國際上採取強硬的手段，多出自波頓的建議。

波頓表示，在中國貿易、華為禁令，與伊朗議題上，美國的態度與做法，都讓英國「讚賞」。雙方未來在這些問題上的態度與合作，可能更加一致。

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