豪雨狂炸整夜，台南市6小時累積雨量近250毫米，造成多處積、淹水，受災地點集中在市區，包括永康、仁德、歸仁等區及仁德交流道，每逢大雨必淹的幾個地區，幾乎無一倖免。黃偉哲指出，因各區陸續傳出災情，對民眾通勤安全有威脅疑慮，必須立即決策處置；宣布全市停班停課，是不得已的決定。

崑大路水淹小腿，崑科大數百位學生受困校內，無法進出，校方已緊急安排供應餐點。住崑大路附近的袁姓民眾表示，這裡地勢較低窪，排水系統又非常差，落葉堆積在小巷弄裡，大雨一來就將水溝堵塞，民眾都不主動清理，希望市府平日沒下雨時，能多派人巡視巷弄裡的排水溝，隨時清淤。

裕農路底的高速公路涵洞及裕義路，也是逢大雨必淹，當地民眾指出，地下排水做得不好，導致水道無法順利排水，大家都說這裡是三不管地帶，希望市府能整治好，不然每次下雨，這裡的工廠與居民都遭受很大的災害。

總統蔡英文得知台南豪雨成災，隨即致電台南市長黃偉哲關切災害狀況。黃偉哲表示，中央氣象局過去的停班停課標準是二十四小時內雨量達三百五十毫米。但從昨夜至今晨，台南在6小時內降雨近250毫米，受災地點集中在市區，包括永康、仁德、歸仁等區及仁德交流道。與幕僚及氣象預報人員討論後，市府當機立斷，決定全市停班停課。

黃偉哲指出，宣布全市停班停課，是不得已的決定。因為各區陸續傳出災情，甚至有地下道水淹到近一層樓高，對民眾通勤安全有威脅疑慮，必須立即決策處置。若只宣布局部地區停班停課，或宣布停班半天，恐會造成民眾生活秩序大亂。

黃偉哲強調，即使水退得快，民眾仍需要時間清理家園，經過審慎考量，才宣布全天全市停班停課。