呼應屯區民眾期待　中市今年跨年晚會移師太平體育場

台中市政府行動市政會議今(13)日到太平區舉行，市長盧秀燕向各里長宣布多項好消息，太平區民眾等待多年的市民大道振文路開闢工程，二期工程將投入14.66億元經費規劃，回應市民心聲；此外，台中縣市合併後，跨年晚會未曾於屯區舉辦，今年跨年晚會副場將首度移師太平體育場，呼應民眾期待。

今日行動市政會議到屯區藝文中心召開，由太平區長許貴芳針對區內人文地理、產業概況、農特產、觀光生態、文化慶典、建設太平及未來展望進行簡報，太平區為全台最大的麻竹筍產區，栽種面積為193公頃，年產量為2292公噸，農藥檢驗合格率為99%以上，農民種的用心，消費者吃的安心。

盧秀燕表示，過去太平屯區這一帶資源配置比較少，因此從上任後積極推動屯區發展，包括太平區新建新高國小、社會住宅育賢段二期、永億段，此外，太平區民眾等待多年的市民大道振文路開闢工程，市府逐年編列預算，儘速推動2、3期道路建設，即將建設的第二期工程已納入預算，編列14.66億元，工程預計三年施作完成。

盧秀燕也宣布跨年晚會副場將首次移師太平，今年晚會將在太平體育場舉辦，感謝市議員李麗華、賴義鍠等人的建議，也呼應了屯區民眾的期待，期盼藉此活絡地方發展，市府表示，另外，跨年海線地區雖曾舉辦過，未來也會納入研擬，而原市區則有台灣燈會副燈區和特別的耶誕節活動可以陪伴市民朋友跨年。

此外，利奇馬颱風過境為中南部帶來豪雨災情，盧秀燕表示，利奇馬颱風雖然已遠離台灣，這幾天天氣仍不太穩定，台中災害應變中心持續戒備中，從12日到13日清晨8點為止，有兩處小積水，其中一處是大肚地區的涵洞，相關同仁已經先行封鎖，禁止人車進入，路樹倒塌約30件，路燈號誌故障有32件，1999反應62件，目前為止為零星的路樹倒塌、號誌故障，以及小積水，所幸台中市沒有任何人員因為颱風帶來的豪雨受傷、受困，仍請各單位加強戒備。