已經高齡73歲的謝森山感嘆的說「中源大戲院位在中原商圈夜市這麼繁華的地方，都已經經營不下去了，到了年底，他大概也要退休了」。如果真到了那個時候，手繪電影看板這門手藝，也就即將走入歷史。

謝森山何許人？在台灣電影最盛期之前，大家買票進電影院，有時可能就是看見電影院前那面大看板上畫得栩栩如生，很少有人會相信那竟然是人工手繪再懸掛上去拼貼而成，這樣的「大師」及畫作，就是出自於謝森山的畫筆。有人還以為他是那家藝術系的高材生，他謙虛的說，剛到廣告社當學徒時，只是因為家裡窮困，他又是長男，隨父親從台中搬到桃園中壢落腳，必須趕緊幫忙家計，才開始接觸手繪廣告看板這一行。

為家計苦當學徒 從中壢騎單車到西門町

怎麼會想學這門手藝？謝森山說當時60年代他才20歲，電影正是很受歡迎的年代，每家電影院門口掛的電影看板全部都是手繪，那種宏偉又美麗的感覺，他心想如果是他畫的，一定會更氣派，他就向父親提出想去學，當時才國中的他，父親只希望他能有一技之長，一頭栽進廣告社當學徒，沒學成之前沒薪水，飯有一餐沒一餐，捱了1年，師傅偷塞零用錢給他，等於已經認同他將可以出師了。

學這門功夫吃過甚麼苦？17歲那年，他為了多學點作畫技巧，晚上趁大家休息，他從中壢騎著腳踏車到台北西門町的電影街，挨家看每幅看板畫，看完再騎回中壢都天亮了，比別人更花時間和心思，其實只是為了能早點賺錢幫家裡，這一來師父讓他當副手，當時中壢戲院不少，有老闆也看上他的畫風，高薪請他來畫，讓他退伍後開店就有源源不絕的收入。

七天七夜沒闔眼 六呎四方拼貼畫出傳神

這行業紅了多久？謝森山說，他為了配合電影滿檔要趕緊畫出看板，最高紀錄曾經七天七夜沒睡過，6、70年代電影劇照都只是黑白照片，他以模仿的手法加上自己的想像，在戲院之間漸漸畫出名氣和風格，電影院人少了以後，只有中壢的中源大戲院老闆還一直堅持人工手繪，曾經有中原大學生畢業後要結婚，不用婚紗照當門面，特地請他手繪結婚照，放在餐廳門口還相當受矚目。

怎麼轉型呢？謝森山說已經沒有年輕人肯來學了，真的太辛苦了，這幾年因為這一行沒落，反而他這門手藝變得往教學和傳承的方向，但是整面電影看板靠的是上千片「六呎四方」的方塊板局部畫完以後吊掛拼湊起來，後來雖然改成帆布可以一氣呵成也比較好收藏，但要畫出自然立體、就像現在的3D技術，還要把人的神韻畫出來，恐怕已經沒人可以接續下去了。

有甚麼打算嗎？謝森山表示，中源戲院可能看能不能撐到年底，他也應該退休了，這幾年包括中華文化總會在內，開始把他列為文創藝術的「國寶級」，各方紛紛來記錄他的過往，也有商業上的油漆等行業找上他，用他「一甲子」的功夫當成宣傳，但他自己更希望傳承下去，打算把手繪規模從看板變小一點的畫紙，在中壢繼續收學生，至少在台灣文化這條路上，留下美名。