在昨 (12) 日香港國際機場一度停擺後，今 (13) 日香港特首林鄭月娥召開記者召待會，過程中一度哽咽。但因為被認為沒有直接回答記者問題，整個記者會現場氣氛鼓譟，場面混亂。

記者會中，關於香港警方喬裝成示威者、在葵芳地鐵放催淚彈，還有太古地鐵近距離射擊等事件皆成為焦點。林鄭月娥則引用警方記者會上的答案，並重複表示行政長官不會直接指示警方行動。

而林鄭月娥在記者會上不斷重申，自己無法替警方發言，警務署已於前一天召開記者會對外界說明。

此外，香港民眾最關心的是能否撤回送中條例，及為何不譴責警方暴力行為等提問，林鄭月娥全數避談敏感問題，引發記者強烈不滿。記者會不到 30 分鐘即宣告結束，林鄭月娥在嘈雜的追問中匆促離場。

此外，香港國際機場今天重新恢復班機起降，但由於航班大亂，飛機班次尚未回到正常，仍有許多航班停飛，這已嚴重影響赴港遊客的興致。

眼看反送中事態短期恐沒有落幕的可能性，港股今日表現相對於其它主要股市更顯疲弱，恒指一度重挫逾 2%，截至下午 14:38 止，恒指暫報 25333.39 點，下挫 491.33 點，跌幅 1.9%。

資料來源: 東方財富網, 恒指日線走勢

反映出反送中事件所引發的後續一連串效應，讓市場擔心不光是影響香港經濟發展，甚至金融中心的地位恐都會受創。

香港地產建設商會也在今日發表聯署聲明，強烈譴責不斷升級惡化的暴力行為和破壞事件，相關行為嚴重侵蝕香港法治核心價值，並擴大香港經濟下滑風險。



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