高雄一夜雷雨，高雄市長韓國瑜今(13)日一早便到消防局主持災害應變會議，之後再趕往田寮等淹水地區瞭解淹水狀況。韓國瑜表示，各區災情均在掌握中，指示各區隨時待命、加強戒備，有任何消息儘快回報應變中心。韓國瑜也說，今天凌晨兩點就開始掌握高雄各區的狀況，水退得快，高雄各地狀況大致良好。

受到西南風影響，高雄市深夜劇烈降雨雷擊，災害應變中心成立二級開設因應，韓國瑜於二級開設工作會議中坐鎮指揮，並與岡山、茄萣、田寮、彌陀等岡山地區指揮中心連線視訊，關心各區狀況，因適逢周二市政會議，韓國瑜也指示各區留守、持續防災整備工作，若有任何積水或停電等民生最新消息，立即處置並儘快回報。韓國瑜除了到災害應變中心，也在會議後趕到容易淹水的田寮區崇德橋阿蓮區石安橋視察，這兩處地點地勢低，容易因為上游月世界地質沖刷泥水而淤積淹水。

韓國瑜表示，韓國瑜指出，目前阿蓮、湖內、田寮等尚有積淹水，其他地區大致良好，因從2月開始高雄加強水利防範措施，現已產生效果，退水相當快速，並持續抱持戒慎心態；針對停班課一事，他強調，今天未達到停班課的降雨標準，高雄仍照常上班上課，而各地狀況不同、判定標準不一，停班課因地制宜。

應變中心簡報指出，高市共設有448處收容處所，可收容人數超過25萬人，現已預先掌握各區保全戶數，將視天候狀況進行安置及依親，桃源及那瑪夏現各開設一處避難所。另外，統計至上午7時為止，災情共計15件，積淹水11件、已退水5件，均陸續排除、退水或復電中；道路橋樑部分，中路橋及石安橋封橋。