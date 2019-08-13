日本鳥取縣九月將直航　日議長率團拜會中市議長

台中市與鳥取縣預計今年九月份開通直航，在直航開通前，日本鳥取縣議長藤繩喜和率團今(13)日拜訪台中市議會，議長張清照、副議長顏莉敏親自接待，雙方會談愉快並承諾加強促進台中市及鳥取縣的合作與情誼。

日本鳥取縣議長藤繩喜和率鳥取縣觀光交流主管機關人員到台中訪問，裕毛屋企業執行總經理謝明達、台中果菜運輸公司董事長賴溪松、大肚區農會總幹事趙信賓也陪同一起拜會台中市議會。

議長張清照、副議長顏莉敏熱情接待歡迎鳥縣議長藤繩喜和一行人，並致贈台中名產太陽餅及漆器盤，藤繩喜和則回贈日本酒和禮品。

張清照致詞時強調，鳥取縣與台中市友誼深厚，雙方在農業、觀光、文教體育上的互動頻繁而友好， 2017年及2018年也簽署了「觀光交流協定」和「友好交流協定」，今年更預計九月份會開通台中市與鳥取縣的直航，除了促進觀光發展，也能加強民間交流。

藤繩喜和表示，25年前原台中縣引進日木鳥取縣的梨穗至今，雙方交流情誼日漸深厚，今年九月雙方直航將開通，民間往來更加頻繁，也有益觀光及經濟發展。

藤繩喜和指出，為進一步加強交流，明年二月他將主動率一百位成員包機來台中市參加台灣燈會。藤繩喜和也當面邀請張議長率團參加鳥取縣今年十月的大型自行車環縣盛事；張清照議長對藤繩喜和支持台中的盛情表達感謝之意，也歡迎鳥取縣民眾都到台中來觀光。