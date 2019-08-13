旺盛西南氣流發威、持續引進豐沛水氣，13日清晨起暴雨雨彈瘋狂轟炸彰化縣西南沿海鄉鎮，彰化縣長王惠美今（13）日前往視察芳苑二排抽水站運作情形，王惠美說，尤其是山區、沿海及低漥地區更是要注意，全民一起做好防災整備，讓災情降至最低。

彰化縣西南地區包括大城鄉、芳苑等鄉鎮沿海地區，受潮水高漲頂托內水排出更加困難，淹水範圍逐年增加，每遇豪雨時即滿溢，造成地區洪水漫淹氾濫情形日益嚴重，讓芳苑、大城當地居民飽受淹水虞慮之苦，經濟部水利署第四河川局斥資興建芳苑二排抽水站，在這一波暴雨雨彈瘋狂轟炸彰化縣西南沿海鄉鎮，抽水站也發揮了功能。

王惠美表示，今日來巡視芳苑二排抽水站因為芳苑屬於地層下陷的地區，因此抽水站的功能相當重要，芳苑二排抽水站是彰化縣沿海地區7個抽水站最大的，在汛期之前就已經有派員進駐並進行保養跟管理，縣府也在汛期前也準備的4,700包的砂包分發給有需要的鄉鎮公所，就是要確保鄉親生命財產的安全。

為因應西南氣流影響挾帶之強風豪雨，縣府已針對防汛相關軟硬體設施進行預佈及整備，在清淤方面，除針對瓶頸段完成長度逾195公里清疏作業，抽水站委由專業廠商全天候維護操作，並於5日完成全數機組試抽。

彰化縣上午持續受到西南氣流影響，彰化縣西南角鄉鎮，如大城、芳苑、二林、埤頭和竹塘等高達10個鄉鎮測站都有強降雨，上半天累積雨量皆破百毫米，其中芳苑埤頭和二林，更是高達160毫米左右；今天上午9點半，雨勢正大時，又逢漲潮，沿海地區呈現滿水位，所幸全縣最大的芳苑鄉二排抽水站適時發揮功能，沿海地帶並未釀嚴重災情。