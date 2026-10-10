115 年 7-8 月期統一發票中獎號碼已開出，其中雲端發票專屬 100 萬元大獎驚傳 1 組「不給獎」，讓中獎幸運兒百萬獎金一夕飛了！財政部說明，該張發票為蝦皮平台開立給賣家的「手續費」發票，買受人因涉及「未辦登記擅自營業」，被認定為營業人身分，依法不符領獎資格。
🟡中百萬獎金飛了！蝦皮發票被列不給獎原因曝
根據財政部賦稅署公布的 115 年 7-8 月期統一發票中獎清冊，本期開出 30 組雲端發票專屬 100 萬元大獎，但其中 1 組由新加坡商蝦皮娛樂電商台灣分公司開立的發票，卻被官方直接標註「不給獎」。原本幸運對中百萬大獎的民眾最終無法領取獎金，背後原因引發廣大網拍族與網友高度關注。
🟡觸犯給獎辦法規定！營業人身分取得發票無效
財政部說明，依《統一發票給獎辦法》第 11 條第 1 項第 9 款規定，發票買受人若屬於「營業人」，不論是否已辦理稅籍登記，其取得的統一發票均不得兌領獎金。台北國稅局補充，若民眾在網路平台販售商品，因而取得平台開立的「成交手續費」雲端發票，即使發票上未載明統一編號，仍會被認定是以「營業人身分」取得，因此喪失領獎資格。
🟡這些情況全都不能領！注意領獎期限避免充公
國稅局強調，統一發票設立獎金的核心宗旨是為了鼓勵「一般消費者」索取發票，以達到防杜營業人逃漏稅的目的，因此非一般消費者的「營業人」無法兌領。此外，財政部提醒，本期統一發票領獎期限為 115 年 10 月 6 日起至 116 年 1 月 5 日止，逾期將無法兌領，民眾若使用載具儲存雲端發票且未列印證明聯者，可透過兌獎 APP 自動匯款領獎。
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根據財政部賦稅署公布的 115 年 7-8 月期統一發票中獎清冊，本期開出 30 組雲端發票專屬 100 萬元大獎，但其中 1 組由新加坡商蝦皮娛樂電商台灣分公司開立的發票，卻被官方直接標註「不給獎」。原本幸運對中百萬大獎的民眾最終無法領取獎金，背後原因引發廣大網拍族與網友高度關注。
財政部說明，依《統一發票給獎辦法》第 11 條第 1 項第 9 款規定，發票買受人若屬於「營業人」，不論是否已辦理稅籍登記，其取得的統一發票均不得兌領獎金。台北國稅局補充，若民眾在網路平台販售商品，因而取得平台開立的「成交手續費」雲端發票，即使發票上未載明統一編號，仍會被認定是以「營業人身分」取得，因此喪失領獎資格。
🟡這些情況全都不能領！注意領獎期限避免充公
國稅局強調，統一發票設立獎金的核心宗旨是為了鼓勵「一般消費者」索取發票，以達到防杜營業人逃漏稅的目的，因此非一般消費者的「營業人」無法兌領。此外，財政部提醒，本期統一發票領獎期限為 115 年 10 月 6 日起至 116 年 1 月 5 日止，逾期將無法兌領，民眾若使用載具儲存雲端發票且未列印證明聯者，可透過兌獎 APP 自動匯款領獎。