2019年第六屆台灣國際酷兒影展即將在8月15日於台北新光影城揭開序幕。今年台灣國際酷兒影展策畫Del Shores德爾 秀爾導演專題，帶來他三部代表作：《娘娘世間情》（2000）、《娘娘駕到神來也》（2013）、《娘娘的俗辣婚禮》（2017）。劇場、影視三棲編導演的Del Shores，出生保守的美國南方德州，是同志也是教徒；他以德州為背景，創造出一齣齣令人不斷發笑、大快人心嘲諷假道德，又發人深省之作。擅長運用鮮豔、明亮的彩度，讓角色們看起來都非常粉紅、粉藍，散發著漫畫式人物的浪漫氣息，同時群戲與快節奏又多線敘事的設計，家庭跨世代角色安排，如同一場場家庭笑鬧式喜劇，卻更突顯家人朋友間對於多元性別的關懷與支持。與導演同為德州教會背景的製片人兼演員Emerson Collins，將代表來台參加映後座談。

《娘娘世間情》是2000年美國票房表現非常亮眼的作品，也訂立Del Shores為「德州喜劇之王」的稱號。這片曾在棕櫚泉戲院映演長達96週，竟成為該戲院史上映演最長的電影，成為名副其實的Cult片。劇情由祖母逝世為主軸，各地親戚齊聚一堂引發各種笑料，最後帶出男主角欲出櫃的心情。故事看似八點檔，講述一連串的彼此坦白及和解。也邀來資深演員鮑·布里吉與四度葛萊美獎得獎歌手奧莉薇亞·紐頓-強在此片中載歌載舞，相互尬演技；除了呈現一種恐懼千禧年到來的氛圍，也懷念八○年代德州牛仔風的懷舊氣味。片中不僅透過同性戀觀點，也用異性戀思維去揭穿虛假仁義面具，更將同志電影喜劇化，因此在當年獲得眾多同志影展的獎項。

《娘娘駕到神來也》描述四位同性戀男孩在教會成長的日常，不只探討教條主義宗教的尖酸刻薄言論，也描述教會中的青少年同志成長之間的衝突，同時也挑戰虛偽、揭露創傷的心境。這是一部舞台劇式的電影，除了以「後設」的方式，呈現形式上的反諷，也能近距離傳達情緒和意念，更有感染力及張力，刻意用的上帝視角，帶領觀眾走入電影所呈現的世界。

《娘娘的俗辣婚禮》是《娘娘的世間情》的續作，相隔17年原班人馬再次聚集，故事主要描述先前出櫃的男主角想要舉辦婚禮的過程，透過笑鬧惡搞劇情鬆動對同志的偏見。Del Shores依循「衝突會製造喜劇」的脈絡，並加入惡搞宗教的題材來展現酷兒力量。據紐約時報報導這部影片：「在新的千禧年中， 這是最有趣的情感與歡樂組合… 當《鳥籠》 遇上南方保守勢力–結局就是成為今年最搞笑的喜劇了。」今年是台灣同婚通過元年，酷兒影展也將此片列為開幕片，正好符合時下的氛圍，以歡樂的氣氛揭開2019年台灣國際酷兒影展的序幕。