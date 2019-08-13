今日天氣／中南部慎防大雨 下半天降雨趨緩

今（ 14 ）日凌晨至上午，持續受西南風與局地環流輻合影響，中、南部地區仍易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，下半天中南部地區降雨逐漸緩和，其他地區則為多雲時晴，午後山區及近山區平地偶有局部短暫雷陣雨；適逢大潮期間，低窪地區應慎防積淹水，由於連日降雨，中、南部山區需留意坍方、落石等現象。氣溫方面，北部高溫約 34、35 度，中南部因為雲多及降雨，高溫約 32、33 度。

時代力量接連跳船怎麼回事？ 眾人曝「崩潰關鍵」：毀了

繼林昶佐退出黨後，時代力量黨主席邱顯智也辭退「主席」一位，接著台中立委洪慈庸昨（ 13 ）再投震撼彈，宣布退出時代力量，消息曝光之後，就有網友在 PTT 提問「太陽花學運是不是真的崩潰了？」貼文引發熱議。

雨襲高雄「韓國瑜沒動作」？ 市民怒灌爆臉書：騙 89 萬票

受到西南風影響，中南部許多地區豪雨下整夜，台南市緊急宣布昨（ 13 ）日停班停課，但同受到雨襲的高雄卻毫無動靜，引發諸多市民不滿，一早就湧入高雄市長韓國瑜臉書留言開砲逼問「起床沒？」「雨下這麼大，您睡得還真安穩」。

林鄭月娥回應眼瞎事件 港媒現場嗆：妳甚麼時候去死？

香港特首林鄭月娥昨（ 13 ）日召開記者會，針對員警暴力射瞎一名女子右眼的事件，她表示祝傷眼少女早日康復。但香港網友對於這場記者會相當不滿，罵聲連連，認為林鄭月娥毫無誠意。甚至還有記者嗆聲「妳甚麼時候死？」

子瑜「一刀剪掉頭髮」臉全變 粉絲嚇呆認不出來

南韓夯女團 TWICE 工作滿檔，前天出席樂天世界演唱會，12 日錄製 MBC 電視台《中秋特輯偶像明星運動會》，不過 2 天都以長瀏海示人的子瑜，昨（13）日現身代言活動時，卻把瀏海剪短，「洋娃娃模樣」驚呆粉絲差點認不出來。

台男娶俄羅斯美妻！曬照曝「婚後生活」 全場暴動求攻略

一提到俄羅斯，不少人腦海中立刻浮現美麗的俄羅斯女孩，她們普遍金髪碧眼、五官深邃，外型相當出色，俄羅斯因此又被譽為是「美女出產大國」，讓不少男性對於俄羅斯女孩有著夢幻的憧憬。近日，有網友在 PTT 八卦版提到「想娶外籍配偶，家裡不准」，意外釣出一名台男分享娶回俄羅斯妻子的故事，愛妻照片一曝光，立刻讓廣大鄉民暴動直問「有小姨子能介紹嗎？」（編輯：賴詠璿）