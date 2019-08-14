如果低通膨、不穩定的經濟和關稅對立還不足以推動聯準會 (Fed) 降低利率，那麼高速膨脹的國家債務可能就比較容易了。

最近白宮與國會間達成的債務協議其實已確保證未來赤字會達上兆美元以及政府總體借款的持續加速，目前政府借款已達到 22.3 兆美元。

試圖為所有虧空提供資金太難了。如果提供一些額外的殖利率，投資人或許可以接受買進美債。

考慮到這一點，除非 Fed 想要回頭重新買進美國國債，否則別無選擇，Fed 只能降低利率。

瑞士信貸總經理 Zoltan Pozsar 在報告中表示，流入市場的債券供應將導致「嚴重的資金壓力」。他稱這種情況為「貨幣市場的財政主導地位」，並警告殖利率曲線倒掛的後果，也就是聯邦基金利率遠高於指標 10 年期國債殖利率。

他說，「沒有技術性的重大突破，這麼多壓力將只剩一個選擇：降息更多次。」基準隔夜基金利率的調降需要「足夠激進，能夠深化國債殖利率曲線，讓經紀商出清持有的債券，同時不會推動資金市場壓力。」

市場已經篤定 Fed 將在 7 月近 11 年首度降低 25 個基點後再次降息。一般最普遍的原因是全球經濟放緩將影響美國，政策制訂者擔心持續低通膨會抑制生活水平，以及與中國持續的關稅戰爭。

但很少提到的是政府債務狀況施加的壓力，特別是 Fed 決定退出債券市場。

瑞士信貸估計，美國財政部將在今年年底之前再發行 8000 億美元的新債，並將其現金餘額增加 2000 億美元，而目前為 1670 億美元。

就 Fed 來說，它剛結束了縮減資產負債表計劃，也就是透過允許部分收益在每個月到期後不再買進來減少它在資產負債表上持有的債券。Pozsar 指這種所謂的量化緊縮的結束「是一個很好的動作，但不是解決方案」。

他說，減輕市場壓力最可行的解決方案是降息。

Pozsar 寫道，「我們知道 Fed 不會屈服於經紀商和套利交易商的作法，但我們也注意到，在受槓桿限制的創記錄庫存債券中，我們從未在曲線倒掛期間看到這麼多的國庫券供應！」

當然，納稅人最終不得買進這些政府債券。

本財政年度的償債成本到 7 月時為 4972 億美元，至年度結束肯定會超過 2018 年的 5230 億美元紀錄。在過去 10 年的暴增債務中，納稅人已經支付了 4.4 兆美元的融資成本。

美國總統川普一再敦促 Fed 擴大減息力道，結束量化緊縮政策，理由是美國與其他執行寬鬆政策的全球經濟體存在競爭劣勢。

Pozsar 表示，如果 Fed 不能實現這個目標，那麼市場將會出現麻煩。他表示，聯邦基金利率遲早會落在 Fed 鎖定的 2% 至 2.25% 區間之外，而國際市場可能隔夜就會出現壓力，反而可能等於再次升息。

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