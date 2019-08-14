由於美中貿易戰火猛烈，中國製造商已經大量將銷售目標轉移至歐洲。現在，為了取代美國客戶，中國正努力以低價攻勢，搶攻歐洲市場，致歐洲產業雪上加霜。。

人民幣相對歐元大貶 低價搶進歐洲市場

儘管近年歐元兌美元貶值，但人民幣相對歐元貶得更多。2015 年後，EUR/CNY 達到 6.549 的波段低點後，就一路往上走，2018 年中美貿易開戰後，EUR/CNY 更飆至 8.113 的四年新高。這個月，EUR/CNY 又再度往 8.0 的整數關卡逼近。

EUR/CNY 周線（來源：FXSTREET)

也因為人民幣兌歐元大貶，相對其他亞洲國家如韓國、新加坡等貶幅更大，對歐洲來說，中國的商品價格也更加便宜。中國輸歐的出口大增。

歐中貿易逆差創新高 中國成歐洲最大進口國

根據統計，儘管歐洲輸往中國的商品金額，10 年來翻了一倍，中國成為歐洲第二大出口國；然而，2018 年中國輸往歐洲的出口額，已逼近 4000 億歐元，攀上新高，使歐洲對中國的貿易逆差，達到 1848 億歐元，創下最大紀錄。

紅：歐洲出口至中國 藍：歐洲自中國進口 黃：歐洲中國貿易逆差 （來源：EUROSTAT)

2018 年中國佔歐洲進口份額已達 20%，成為歐洲最大的進口國。其中，荷蘭是從中國進口最多商品的歐盟會員國。但這樣的態勢已影響到許多歐洲產業。

風力發電、自行車等歐洲產業岌岌可危

根據歐盟執委會 (European Commission) 報告顯示，歐洲對其他國家課徵反傾銷稅的 10 個案件中，有 6 件是來自中國。

許多產業面對中國的低價競爭，正岌岌可危。「風力發電」就是一個例子。

中國近年正努力成為再生能源的佼佼者。的確，中國境內環境汙染嚴重，中國視再生能源市場為一大商機，因此，中國太陽能發電板發展，已達世界領導地位，同時也積極開發風力發電機。不過，這些再生能源安裝的地方，不是在中國，而是搶進更富有的市場：歐洲。

歐洲過去是海上風電的世界領先者，1991 年在丹麥安裝了第一座離岸風力發電。然而，現在丹麥最大的風力發電公司：的維斯塔斯風力系統 (Vestas)，市佔率已經輸給了中國。中國廠商的市佔率現已超過三分之一，而達到這樣的發展，僅不過十年而已。

自行車製造業，也是歐盟正努力協助拯救的產業。

2019 年 1 月，歐盟對來自中國的電動自行車徵收反傾銷和反補貼關稅，以限制廉價進口。6 月份，歐盟準備讓自行車反傾銷稅再延長五年，因中國人為補貼扭曲了生產成本，導致低價惡性競爭。

這些舉措看來熟悉，因為這正是川普近來一直在對中國做的，希望改變中國企業利用國家補貼，導致的低價競爭。

歐洲經濟雪上加霜

分析師預估，歐洲正面臨歐債危機之後，最差的經濟寒冬。汽車產業受挫、全球貨幣戰、英國脫歐與義大利政治危機等，都帶來更多震盪風險。而中國持續爭奪歐洲市場，亦加重德國製造業等的困境。

德國公布最新 8 月份 ZEW 經濟景氣指數，大幅降至 -44.1，遠低於預期之 – 28.5，創下 2011 年 12 月以來最低。顯示全球貿易壁壘、貨幣競貶，對德國的出口與工業生產帶來更多壓力，經濟的趨勢展望大幅惡化。

德國 ZEW 經濟景氣指數 （來源：Trading economics)

在義大利與中國簽訂一帶一路的貿易備忘錄後，羅馬等地抗議頻傳，德國與法國也已主導提出防備中國的方案，包括捍衛平等競爭、打擊不公補貼等，顯示歐盟對中國的態度已轉硬。然在歐盟各國團結度不夠的局勢下，是否能有效鞏固立場與支撐經濟，仍是困難重重。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>