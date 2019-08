美國總統川普 13 日在新澤西州受訪時,談到香港局勢時,表示目前香港的情況「艱難」和「棘手」,他甚至強調「希望沒有人被殺」,並引述美國情報單位資料,指解放軍已逼近香港邊境。

川普回應記者有關香港局勢的提問時表示,「香港的情況非常艱難,我們必須看事態如何發展…我希望大家能夠達成共識,包括中國在內都會滿意。」他強調香港形勢非常棘手,「我希望能夠和平解決,沒有人受傷,沒有人被殺。」

隨後,川在空軍一號上,再度就香港議題在推特發文,「情報單位資料顯示,中國政府已下令解放軍開往香港邊境,所有人應保持冷靜和安全。」他表示,很多人認為他要替香港問題負責,但他實在想不通為什麼,「很多人說我跟美國和香港的問題有關,我不明白,為什麼?」

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019