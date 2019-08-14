美國總統川普 13 日在新澤西州受訪時，談到香港局勢時，表示目前香港的情況「艱難」和「棘手」，他甚至強調「希望沒有人被殺」，並引述美國情報單位資料，指解放軍已逼近香港邊境。

川普回應記者有關香港局勢的提問時表示，「香港的情況非常艱難，我們必須看事態如何發展…我希望大家能夠達成共識，包括中國在內都會滿意。」他強調香港形勢非常棘手，「我希望能夠和平解決，沒有人受傷，沒有人被殺。」

隨後，川在空軍一號上，再度就香港議題在推特發文，「情報單位資料顯示，中國政府已下令解放軍開往香港邊境，所有人應保持冷靜和安全。」他表示，很多人認為他要替香港問題負責，但他實在想不通為什麼，「很多人說我跟美國和香港的問題有關，我不明白，為什麼？」

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

此外，美國民主黨籍聯邦參議員卡定（Ben Cardin）也警告中國，如果真的派出解放軍鎮壓香港，香港恐喪失美國法律賦予的特殊貿易地位。他強調，如果北京當局以武力對付香港示威者，美國國會必定會採取行動，執行 1992 年通過的《美國－香港政策法》中的相關條款，決定是否繼續給予香港特殊貿易地位的待遇。