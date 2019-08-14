基本工資審議委員會於今（14）日決議自明（ 2020 ）年 1 月 1 日起，每月基本工資將由 2 萬 3100 元調整至 2 萬 3800 元，調升 700 元，每小時基本工資由 150 元調整為 158 元。不少民眾對於薪資調漲感到相當開心，不過卻有網友直言基本工資調漲真的是好事嗎？

一名網友於批踢踢八卦版發文，表示基本工資這次微調對於人民來說是一件相當開心的事，不過他卻憂心工資微漲之後，可能許多小店面會因人事成本增加而吃不消，可能因此倒店，更有可能因此成本增加，而調漲商品價位，讓他疑惑「基本工資若漲了，物價是不就會同步漲價」？

針對此問題，就吸引相當多人討論，許多網友也與原 PO 持相同意見，直言「會漲啊！大家都漲，我幹嘛不漲？」「基本工資勞工發現薪水漲了，可是東西漲幅更多，日子更難過，這種不健康的漲價法永遠都在惡性循環」、「基本薪資這樣調，物價上漲，苦到其餘更多的受薪階級」。

此外也有人感嘆「就沒法律管制，歐美日哪有可能玩這套」、「沒立法管制，房東老闆都想維持自己的利益」認為這樣的情況根本於政府無法強力管控各店家的物價漲幅。

但也有人持不同意見，直言「工資不漲物價還不是漲？當然漲工資好」、「基本工資不漲，物價一樣一堆理由漲阿」、「沒調薪資還是漲」、「有些用基本工資當藉口的漲價的資方，可以透過消基會申訴是否有聯合壟斷問題」。（編輯：陳雅雲）