前總統馬英九出席「慰安婦紀念日追思會」
▲前總統馬英九出席「慰安婦紀念日追思會」。（圖／記者陳聖璋翻攝）

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前總統馬英九與紅十字總會長王清峰等人，在今（14）日「國際慰安婦紀念日」到台南參加「慰安婦紀念日追思會」，在全台首座慰安婦銅像前獻花追思，馬英九痛斥，蔡英文遇到慰安婦議題，就從辣台妹變成「軟台妹」、「啞台妹」，最後變成「蒸發的台妹」，完全沒有作為。

▲馬英九表示會繼續位慰安婦阿嬤爭公道。（圖／記者陳聖璋翻攝）

去（107）年8月在國民黨台南市黨部旁的小廣場，豎立全台第一座慰安婦銅像，當時，馬英九就出席落成典禮。今天再度南下台南出席「慰安婦紀念日追思會」，致詞時對蔡英文砲火全開，痛批蔡英文身為台灣第1位女性總統，上任3年多來，對慰安婦議題完全沒有任何作為。

馬英九痛批，蔡政府對日本的幾個議題，如釣魚台、沖之鳥礁、慰安婦問題，都非常軟弱；蔡英文身為第1位女性總統，更應保障婦女權益。去年有日本人在台南對慰安婦銅像作出踢腳動作，各界公憤撻伐，蔡英文沒什麼反應，只淡淡的說「這樣的行為不夠文明」，馬英九說，這不是有為政府應該做的。

馬英九說，慰安婦議題已被民進黨鎖進歷史記憶的黑箱，兩年前立法院通過轉型正義條例後，只針對少數反對黨追討黨產，對慰安婦轉型正義部分毫無動作；「小桃」阿嬤、「蓮花」阿嬤等不到日本道歉賠償，帶著遺憾過世後，蔡英文也說過，要為慰安婦向日本要求賠償道歉，加速處理，結果什麼也沒做。

馬英九說，目前僅存的慰安婦阿嬤剩2位，慰安婦阿嬤一輩子等不到日本道歉賠償，他為此感到痛心，而這段時間，蔡英文變成「辣台妹」，但一碰到慰安婦議題，蔡英文就變成「軟台妹」、「啞台妹」，最後變成「蒸發的台妹」。馬英九強調，會繼續為慰安婦阿嬤爭公道。

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