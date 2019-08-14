國安特勤人員趁總統專機出訪機會，大量購買 10,009 條香菸，財政部關務署今（ 14 ）日對華膳空廚開罰新台幣 15 萬元，造外界質疑是輕罰，關務署解釋，僅先就華膳空廚保稅倉庫管理不善部分開罰，待後續司法機關調查結果出爐後，再追究刑事責任，對此，華航也做出回應。

針對私菸案，關務署以「擅自移動貨物」處行政罰 15 萬元罰鍰，但對比一般旅客超量攜帶香菸入境，依據《菸酒管理法》沒入香菸，並處罰每條新台幣 500 元罰鍰；或依照《菸酒管理法》處罰 1,000 萬元以下罰金；或依照《海關緝私條例》 3 條及 36 條私運規定，沒入貨物並處以貨價 3 倍以下的罰鍰，外界質疑是此事「輕輕放下」。

關務署解釋，輕罰華航15萬元絕非事實，關務署僅先就華膳空廚保稅倉庫管理不善部分，按現行「海關緝私條例」與「保稅倉庫設立及管理辦法」規定的最高罰鍰，裁罰新台幣15萬元。

私菸案涉及刑責部分，正由檢調偵辦中，依據行政罰法「刑事優先」原則，等司法機關調查結果，若有涉其他行政裁罰的適用，再由相關主管機關續行辦理，據了解，以本案為例，最高可處新台幣 1,000 萬元罰金。對此，華航回應，尊重財政部關務署處分，並積極配合司法調查。