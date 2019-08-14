網通廠明泰 (3380-TW) 今 (14) 公告第 2 季財報，受惠產品組合轉佳，毛利率衝上近 10 年新高，推升稅後純益 8400 萬元，季增 8.3 倍、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.16 元；上半年稅後純益 8500 萬元，較去年同期歸轉盈，每股純益 0.16 元。

明泰第 2 季營收 39.49 億元，季增 22.8%、與去年持平；毛利率 18.4%，季增 2 個百分點、年增 7.86%；營益率 2.1%、較上季及去年負轉正，稅後純益 8400 萬元，季增 8.3 倍、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.16 元。

明泰上半年營收 71.65 億元，年減 9.7%、毛利率 17.5%，年減 5.9 個百分點、營益率 0.9%，較去年同期由負轉正、稅後純益 8500 萬元，每股純益 0.16 元，較去年同期歸轉盈。

明泰表示，第 2 季及上半年營收雖然未有明顯成長，但受惠優化惠產組合效益顯現，帶動毛利率衝上 18%，也是 2009 年以來的新高，單季、上半年均較去年同期轉虧為盈。

若以明泰上半年產品組合來看，區域 / 都會網路產品 (LAN/MAN) 佔 65%，無線寬頻網路產品 (Wireless Broadband) 佔 23%，數位多媒體網路產品 (Digital Multimedia) 佔 11%，其他 (Others) 佔 1%。

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