傳承165年的鷄籠中元祭，今(14)日晚間在基隆市區進行重頭戲「放水燈遊行」，總統蔡英文與市長林右昌一同為水燈遊行揭開序幕，各姓氏宗親會的主題花車、燈車及演出團隊盛大登場，齊心祈求老大公庇佑台灣國泰民安。

鷄籠中元祭保存全台最完整的中元祭典科儀，從開龕門起，歷經豎燈篙、開燈放彩、迎斗燈、施放水燈頭、中元普度、關龕門及交接手爐。

蔡英文指出，「雞籠中元祭」不僅獲國家無形文化資產第1號，同時也列為台灣12大節慶活動;中元祭能夠代代相傳，靠的就是各宗親會的無私奉獻，如同台灣人做事的態度「認真努力、腳踏實地」。

蔡英文也說，為了讓中元祭能完善保存並發揚，中央去年特別補助經費，協助進行主普壇整建，讓基隆有現代的建設，也有傳統的文化。

林右昌表示，鷄籠中元祭是全台灣的文化資產，過去先民在這片土地上打拼，後來以拼陣頭代替打破頭，直到今日由15個宗親會輪流主辦中元祭，展現先民化解紛爭並轉化為社會和諧力量的智慧。

今年主普許姓的主題花車分別為「唐山過台灣」、「許真人降毒龍」、「天逢賜福」、「漳泉械鬥」、「族群融合」、「慶讚中元」等，透過宗親會歷史故事結合中元祭核心精神。各姓宗親會及社團精心製作的花車與精彩的表演隊伍繞行基隆市區，吸引民眾爭相觀賞。

致詞結束後，總統蔡英文與市長林右昌一起致贈「闡弘文化」匾額給今年輪值主普的許姓宗親會，隨後兩人便率領遊行隊伍徒步起走，宣告遊行活動正式開始。