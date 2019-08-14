週三 (14 日) 晚間，10 年期美債殖利率減 2 年期殖利率利差創下 2007 年來首次出現「倒掛」之紀錄，一度最深跌至 -1.60%，伴隨著債券市場急速升溫的避險情緒，市場經濟學家廣泛憂慮美國經濟正走向衰退，拖累週三 (14 日) 美股開盤應聲重挫逾 400 點。

10 年期美債殖利率減 2 年期殖利率利差長期是經濟學家關注「經濟衰退」風險之指標，而另一指標 10 年期美債殖利率減 3 個月期利差，事實上也早已在今年 5 月份時，即出現倒掛。

紅：美債 10 年期美債殖利率減 2 年期利差 藍：美債 10 年期美債殖利率減 3 個月期利差 圖片：Fred

截至台北時間週三 (14 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數下跌 426.78 點或 1.62% 至 25853.13 點

費半下跌 36.16 點或 2.43% 至 1453.22 點

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.29% 至每股 40.87 美元

十年期美債殖利率下跌 4.59% 至殖利率 1.603%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 3.45% 至每桶 55.13 美元

黃金上漲 0.73% 至每盎司 1525.15 美元

VIX 恐慌指數上漲 15.75% 至 20.36 點

道瓊指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

而在美債 10 年期美債殖利率減 2 年期利差出現倒掛的同時，週三 (14 日) 早盤，美債 30 年期殖利率也再度刷下 3 年新低至 2.059%，打破前低 2016 年 7 月 2.0882% 之最低紀錄。

經濟學家認為，近期債券市場出現的避險潮，已預示著美國即將面對通縮風險，而造成美國經濟可能邁向衰退的原因，即是因為貿易戰造成海外經濟風險升溫，進而到影響美國經濟。

雖然在過去 50 年美國經濟衰退之前，美債殖利率曲線皆曾出現倒掛，充分作出風險預示之作用，但值得注意的是，殖利率曲線並不能精準點出「利率倒掛」之後，經過多少時間才會發生經濟衰退。

應對衰退，還是要靠聯準會？

另一方面，考量到美債殖利率曲線經過 12 年之後再度發生倒掛，目前聯邦利率期貨市場 100% 預期，聯準會 (Fed) 將於今年 9 月會議再度降息，71.5% 機率預期 Fed 10 月再降息，而加上今年 7 月 Fed 已降息一碼，市場高度預估，Fed 今年將完成降息 3 碼之利率路徑。

投資銀行摩根史坦利 (Morgan Stanley) 亦在一份最新的研報中預期，Fed 將於今年 9 月、10 月各降息一碼，而 2019 年則可能再降 4 碼。

而針對不斷下挫的美債殖利率，週二 (13 日) 前 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 亦談到，現在可能已沒有任何方法阻止美債殖利率繼續探底，甚至葛林斯潘預期，美債殖利率可能將往「0% 以下邁進」，暗示美債殖利率可能也將跌入「負殖利率區間」。

最新數據顯示，受到 Fed 以及亞洲央行如澳洲、紐西蘭、印度、印尼、南韓等國掀起的「降息大潮」影響，目前在「負殖利率」區間交易的全球債券規模已創下 15 兆美元的歷史新高。

今日關鍵經濟數據：

德國週三 (14 日) 公布 Q2 GDP 季增率為 -0.1%，陷入「負增長」的泥沼之中，市場經濟學家直言，主要就是受到中國經濟需求放緩的拖累，導致德國經濟正在失速下滑。

德國 Q2 GDP 初值季增率 -0.1%，符合預期

德國 Q2 GDP 初值年增率 0.4%，優於預期的 0.1%

歐元區 Q2 GDP 初值季增率 0.2，符合預期

歐元區 Q2 GDP 初值年增率 1.3%，符合預期

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