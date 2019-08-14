Lamigo桃猿今日在自家主場面對富邦悍將的來訪，在梁家榮本季首轟出爐的助威下，桃猿本場比賽團隊擊出16支安打、得到11分，最終就以11:7擊敗對手。

兩隊今天分別派出洋投羅力和李茲先發，本以為可能會形成投手戰，但沒想到兩人都沒有發揮應有的壓制力，雙方打者火力不斷，反倒是攻勢一波接著一波。

李茲今天首局就遇到麻煩，被高國輝敲出深遠安打丟掉2分，第4局又被張正偉敲安，6局上林益全、林哲瑄和張正偉連3安再讓他丟2分，總計主投6局丟掉5分，雖然送出10次三振，但失分卻偏多。

而羅力今天更是大失水準，首局就投出觸身球和四壞球，之後被郭嚴文帶有1分打點的安打，3局下又讓朱育賢利用高飛犧牲打追平比分；4局下又被陳晨威敲出兩分打點三壘安打，單局丟3分，總計主投5局就丟掉6分，也讓球隊在6局上結束時處於5:6落後。

6局下，富邦換上江國豪中繼，但他完全壓不住陣腳，一上來就被梁家榮敲出陽春砲，之後郭嚴文和廖健富連兩支帶有打點的安打，讓桃猿擴大領先到9:5。

富邦7局上靠著高國輝的二壘安打再追1分，不過自家牛棚卻未能控制比分，8局下王尉永又被朱育賢和廖健富各敲出1發帶有打點的二壘安打，桃猿將比分拉開到5分的安全距離。

9局下，桃猿讓王躍霖上來關門，胡金龍雖然從他手中敲出陽春砲，但並不影響最終賽果，最終桃猿以4分之差獲勝。