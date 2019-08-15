《極限逃生》是少女時代出身的林潤娥，首部主演的電影作品，曹政奭表示：「對於潤娥沒有所謂的偶像偏見，她是位十分聰明的演員。」曹政奭透露，拍攝時他將重點放在該如何好好詮釋每場戲，彼此要如何培養默契，常和導演三人一起討論。他說：「這次合作後讓我嚇了一跳，潤娥是位相當聰明的演員，能把我們所討論的內容自然轉化成自己的東西，我感到很驚訝。」

曹政奭認為演員是將內容傳達給觀眾的一種媒介，很難創作出屬於自己的東西，但他表示：「很驚訝潤娥相當擅長這一點。合作完《極限逃生》後，我相當期待林潤娥這名演員未來的發展。」曹政奭與林潤娥這次透過《極限逃生》展現新型態的災難電影，曹政奭表示：「潤娥運動神經也很好，可能是因為很會跳舞吧！」

林潤娥在《極限逃生》中飾演在宴會場工作的職員「意珠」，過著辛苦的職場生活。林潤娥：「以災難電影而言，原本有點擔心內容是不是不太嚴肅，但有許多逗趣的場面都相當有魅力，我也深受吸引。這和過去我所詮釋的角色相比，『意珠』一角更積極，又有責任感，似乎可以展現我嶄新的模樣，因此決定參演這部作品。」林潤娥在拍攝前幾個月，就到攀岩教室學習攀岩技術，她表示：「雖然曾以登山服飾代言人的身分拍攝攀岩的場面，但這次是第一次正式學攀岩。有攀岩選手細心指導我，讓我在安全的狀態下學習，而且還能運動到全身，覺得很棒。」

永南（曹政奭 飾）大學參加登山社，是社團中的菁英。但畢業後的永南就職不順，每天在家都得看家人的臉色。在母親的70歲壽宴當天，永南遇到了多年未見的社團學妹意珠（林潤娥 飾），在這種尷尬的情況中，宴會廳突然煙霧瀰漫，下一瞬間，整個首爾市都被有毒氣體壟罩，陷入危機！面臨這生死關頭的情況，永南與意珠決定運用在大學社團時所培養的體力和技術，帶領身邊的人逃出這場始料未及的災難中！《極限逃生》將於8月30日在台上映。