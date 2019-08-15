從近期政壇局勢的演變及發展來看，國民黨提名的總統參選人韓國瑜要贏得2020大選，確實不容易。或許我這樣講，很多韓粉會很不以為然，甚至不滿，但從「此時此刻」的幾個現況來分析，韓國瑜真的面臨到很大的危機。

第一個現況也是個人認為最大的癥結就是「無法掌控話語權」。過去韓國瑜之所以引發熱潮，主要是因為他的話語跟作風渲染力十足，屢屢創造話題及議題，帶動支持者的熱情，脫口而出的名言金句，貼近民心、互相傳唱，更讓他成為「有感市長」，討論度極高。

韓國瑜就任高雄市長之初還能延續這股韓流風潮，用活動、政策、出訪來拉緊支持者，維持熱度；然而，就在他通過國民黨初選，成為「國民黨提名者」後，這股熱潮反倒急速冷卻，即便周末造勢依舊熱鬧，但非我莫屬、捨我其誰的氣勢不見了，過去「槍在手、跟我走」的那股魄力及衝勁也不復在。

這是受限於市長的羈絆，還是特定媒體的效應？我不敢確定，也都有可能。重點在於，過去目標明確、動輒塑造議題的韓國瑜，現在成為「被塑造議題的對象」，因為話語權不見了，只能被動回應。要知道，在選戰當中，無法掌控話語權是一件非常危險的事情，尤其對韓國瑜這種魅力型的政治人物來說，這優勢一旦不再，這場仗會打得很辛苦。

第二個現況是「失去媒體討論度」。現在媒體關注的焦點都在於「郭王柯」三人身上，每天糾結在到底要不要見面？怎麼合？誰要選？誰不選？柯文哲也深諳媒體喜好，不是傻笑就是不跟你說，吊足了外界胃口，這新聞熱度就一直延燒下去，它不僅分散了國民黨要整合的力道，也提升了「郭王柯」的媒體聲量，只要三人一天不見面，這話題就繼續吵下去。

新聞媒體熱點從韓國瑜轉移到柯文哲、郭台銘身上，這當然對韓不利。這不能怪媒體，因為你沒更大的新聞點給媒體，加上韓郭會遲遲沒有進展，這是韓陣營的困境，也是國民黨的困境。比較遺憾的是，這期間國民黨的態度曖昧、消極，整合努力也讓人失望，無法有效阻止或削弱韓柯合的正當性。

不管是國民黨還是韓國瑜，對於郭台銘、王金平的整合，都該有個明確而清楚的戰略，開始聯繫、誰負責聯繫、聯繫多久，預計花多久整合？超過時間若還沒有進展，就對外說清楚，該做的都做了，就開始各走各的路，這沒有這麼難，也沒有這麼掙扎。

面對基層的擔憂、黨內人士疾呼，國民黨不僅沒有一錘定音，面對各自支持者持續對立，也沒有適時勸阻，這也難怪初選後裂痕還在，對韓選情肯定不利。

第三個現況是「回應過於輕率」。從前中評委陳宏昌、前高雄縣長楊秋興，再到有人爆料韓國瑜打麻將的照片，面對外界批評及質疑韓國瑜的聲音，韓國瑜雖一一正面迎擊，可是卻出現前一天說這是二十年前的事，隔一天就說要提告；或當上市長從沒打過麻將，照片曝光後卻說這是家人度假不是賭博，前後不一的說法及輕率地回應，已經讓韓掉入對手設好的陷阱裡。就算韓再委屈、再憤慨，也難挽回一點點慢慢流失的好感度。

韓國瑜已經是黨提名的參選人，面對執政者的龐大行政資源及很有可能的郭柯合，自該武裝自己，盡速進入選戰節奏。市長選舉不比總統大選，何況更少了王金平的挹注，韓國瑜勢必要傾全力投入，找回更多友軍。這場艱困的選戰，韓國瑜要怎麼贏，就看韓國瑜要怎麼做了。

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com