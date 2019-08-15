觀音區位桃園市靠海的偏遠鄉鎮，商圈自給自足，房市也較封閉，除有觀音工業區員工支撐住屋需求外，因緊鄰大園區，近年有航空城開發案徵收戶就近來買地購屋，主要住宅交易集中在草漯地區，連日前桃園市政府標售草漯重劃區土地，也相當熱門搶手，顯見該區房市的潛力。

草漯地區位成功路一段、大觀路二段即新生路一帶，往北走即為大園區，鄰近航空城開發特定區，商圈以大觀路兩旁為主，有不少餐飲小吃、郵局及全聯超市，或可前往大園市區採買，最快車程約10~15分鐘，學區為草漯國小與國中，聯外交通可由忠孝路上61號西濱快速道路，或沿大觀路往南接66號東西向快速道路。

近日草漯重劃區內有6筆土地標售，最終有4筆標脫，其中一筆甚至有6封標單競爭，顯示極為搶手。住商不動產觀音草漯加盟店店長劉明鑫認為，近期因航空城計劃開始徵收土地，共有1.5萬徵收戶有住宅需求，紛紛往鄰近的中壢青埔、蘆竹大竹及觀音草漯買房，其中草漯地區的房價又比另2區來得便宜，所以湧入買地、買房的大園民眾不少，估計開發商便是看準此商機而踴躍購地。

除了大園湧入的徵收戶「田僑仔」外，劉明鑫表示，不少來觀音工業區上班的外縣市民眾，也會選擇在當地購屋定居，成為區內主要購屋族群。目前透天新建案總價逾千萬元，屋齡5年左右50坪透天總價800~900萬元；大樓總價相對平易近人，新建案每坪17~20萬元，屋齡10~20年每坪13~15萬元。