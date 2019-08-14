今日天氣／西南風增強 午後山區局部有雨

今（ 15 ）日西南風增強，環境風場和局地環流輻合作用會更為顯著，中南部地區在清晨至上午有陣雨，需留意局部大雨或豪雨，其他時間也有斷續降雨，北部及東半部地區維持多雲到晴的天氣，午後山區及近山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，北台灣及花東縱谷一帶氣溫可達 34 至 36 度間，其他地區 29 至 33 度，沒下雨的區域紫外線指數易達過量至危險級，外出活動需注意防曬並多補充水分。

上任後沒打過一場麻將？ 議員轉貼「照片」打臉韓國瑜

日前高雄市長韓國瑜遭前國民黨中評會委員陳宏昌控「一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」韓國瑜也在臉書反擊，自己上任後未曾打過一場麻將，並宣告「溫良恭儉不讓了」。但昨（ 14 ）日民進黨高雄市議員林智鴻又轉貼照片打臉韓國瑜。

政治下跪？國際大牌「忙撤台灣網」 眾怒：跪著退出市場 日前知名精品大廠 COACH 將香港、澳門、台灣等列為國家，引發爭議，中國大陸籍代言人劉雯更出具律師聲明終止代言；COACH 總公司 12 日緊急發出聲明滅火，表示「尊重並支持中國大陸的主權及國土完整性」，事件卻越演越烈，許多知名品牌隨後也紛紛遭點名，對於「台灣」的稱呼被進行嚴格審查。