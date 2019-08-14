今日天氣／西南風增強 午後山區局部有雨
今（ 15 ）日西南風增強，環境風場和局地環流輻合作用會更為顯著，中南部地區在清晨至上午有陣雨，需留意局部大雨或豪雨，其他時間也有斷續降雨，北部及東半部地區維持多雲到晴的天氣，午後山區及近山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，北台灣及花東縱谷一帶氣溫可達 34 至 36 度間，其他地區 29 至 33 度，沒下雨的區域紫外線指數易達過量至危險級，外出活動需注意防曬並多補充水分。
上任後沒打過一場麻將？ 議員轉貼「照片」打臉韓國瑜
日前高雄市長韓國瑜遭前國民黨中評會委員陳宏昌控「一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」韓國瑜也在臉書反擊，自己上任後未曾打過一場麻將，並宣告「溫良恭儉不讓了」。但昨（ 14 ）日民進黨高雄市議員林智鴻又轉貼照片打臉韓國瑜。
政治下跪？國際大牌「忙撤台灣網」 眾怒：跪著退出市場
日前知名精品大廠 COACH 將香港、澳門、台灣等列為國家，引發爭議，中國大陸籍代言人劉雯更出具律師聲明終止代言；COACH 總公司 12 日緊急發出聲明滅火，表示「尊重並支持中國大陸的主權及國土完整性」，事件卻越演越烈，許多知名品牌隨後也紛紛遭點名，對於「台灣」的稱呼被進行嚴格審查。
明年基本工資月薪漲 700 元、時薪加 8 元 估 231 萬勞工受惠
基本工資審議委員會於昨（ 14 ）日召開第 34 次會議，經勞、資、學、政各方委員討論，獲致結論，自明（ 2020 ）年 1 月 1 日起，每月基本工資由 2 萬 3100 元調整至 2 萬 3800 元，調升 700 元，調幅 3.03% ；每小時基本工資由 150 元調整為 158 元，調升 8 元，調幅 5.33% ，並將由勞動部陳報行政院核定。而勞動部也預估，基本工資調漲將有 231 萬名勞工因此受惠。
新北中和爆首例！登革熱嚴重恐奪命 「危險症狀」一次看
疾病管制署昨（ 14 ）日證實，新北市中和區爆發今年首例本土性登革熱，一名 40 多歲男性近期無出國史，卻出現發燒、頭痛、喉嚨痛及肌肉痛等症狀。起初遭診斷為感冒，後來出紅疹留院觀察，檢驗確診感染登革病毒第 1 型。
高凌風辭世 5 年！前妻梅開二度 首認愛新歡「很 MAN 」
「青蛙王子」高凌風 2014 年因血癌辭世，享壽 63 歲。而他與第三任前妻金友莊育有 3 個孩子，金友莊一肩扛下養家重任，大女兒葛子楊、兒子寶弟（葛兆恩）也出道當起藝人，金友莊除了照顧小孩，近日她在節目上大方認愛新歡。（編輯：賴詠璿）