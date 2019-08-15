《MacRumors》週三 (14 日) 報導，知名爆料網站《Slashleaks》登出一篇中國問答網站《知乎》7 月 30 日上的一則貼文，一位自稱是中國富士康工廠員工的發文者分享了下個月將問世的 iPhone 詳細信息。

注意：該表上許多項目已是傳聞，或至少聽起來合理，但這些仍屬未經證實的消息，也可能是偽造的消息。

《Slashleaks》隨即以「不知名傳聞」為由封鎖了該篇報導。

檢視其項目，該爆料者聲稱，至少一款 iPhone 新機採用全新墨綠色設計，這與之前日本部落格《Mac Otakara》的報導一致，該報導稱蘋果 (AAPL-US) 下一代 iPhone XR 將有全新墨綠色和薰衣草色可選。

磨砂玻璃質感，這與知名蘋果分析師郭明錤的說法吻合，他聲稱 2019 年 3 款 iPhone 新機都將採用磨砂玻璃外殼。

有趣的是，其中一條傳聞還提到新機後背移除蘋果 Logo 下方的「iPhone 字樣」，雖然此傳聞不曾聽說過，但也有道理，因為蘋果崇尚簡約設計，現在 iPhone 的辨識度已經很高，蘋果不無可能移除標示，讓設計朝簡約再更邁進一步。

手機前面板的設計傳聞與去年款相同，靜音鍵也相同，但由於廣泛傳聞新機將移除 3D Touch，所以預計顯示器會稍微變薄一些。

根據該自稱富士康員工的爆料，下一代 iPhone XS Max 將擁有 3969 mAh 的電池容量 ，此數據是首聞，其餘清單上的細節已是廣泛傳聞，例如三個後置鏡頭、Lightning 連接器，以及移除 3D Touch。

最後，新機據稱儲存量選擇有 64GB、256GB 和 512GB，與目前的 iPhone XS 和 iPhone XS Max 相同，但不清楚這是否包含 iPhone XR，因現行的 iPhone XR 最高只道 256GB 儲存量。



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