被網友譽為「千年難得一見美乳」的女優水卜櫻，年僅21歲的她有著稚嫩的童顏臉蛋，79G的傲人上圍更是令人驚艷，曾在去年3月勇奪《DMM成人獎》最佳新人殊榮，是AV界雄霸一方的新「暗黑女神」之一。近日她前往北海道拍攝新作品，PO出了多張美照與粉絲分享，其中一張大曬出她的神級豪乳，羞澀地問網友：「人家有變胖嗎？」讓粉絲超嗨。

日本AV產業蓬勃，老司機們也好奇女優們私下的一舉一動，不少女優也樂於在社群網站上分享生活及美照，最近水卜櫻為了準備新作品，與拍攝團隊一同遠赴旅遊勝地北海道，她也在閒暇之餘更新近況慰問粉絲，曬出了多張甜美自拍，其中一張她穿著粉色外套，裡面只有一件超低胸背心，大方秀出飽滿北半球及無底事業線，令網友看了為之瘋狂。

1997年出生的她經常推出學生妹的作品，在日本人氣相當高，除了作品穩定之外，周邊更是賣得嚇嚇叫，曾經一張簽名賀年卡被網友標到21萬6千7百多塊日幣（台幣6萬4千3百），吸金功力令人驚嘆。她則自稱自己的「千年美乳」是從12歲就開始發育的，強調絕對「真材實料」，還曾笑稱很喜歡摸自己的胸部：「因為超軟的！」

這趟旅程或許嚐了太多美食，讓水卜櫻在社群網站上害羞地尋問粉絲：「人家有變胖嗎？」粉絲們也紛紛興奮留言：「太可愛了」、「好期待新作」、「第一張我不行了」。（編輯：吳俐文）