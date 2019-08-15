美國股市14日因2年期美國公債殖利率升至10年期美國公債殖利率之上，形成殖利率曲線倒掛，引起市場對經濟可能陷入衰退的疑慮，使得美國股市昨晚大跌，避險性資產也反映市場風險情緒高漲，黃金及VIX指數則雙雙走高。但有投信業者指出，唯第三季財務預測超乎市場預期，無須對股市太過恐慌。

近期全球的貿易戰影響投資信心，在加上中國大陸及德國的總體經濟數據低於市場預期，在經濟前景不明之下，大量資金轉進債市避險。根據歷史經驗，殖利率曲線倒掛為景氣要陷入衰退的指標，自1978年以來，美國10年與2年期公債殖利率曲線5度反轉，而反轉發生陷入衰退5次平均為22個月才發生。

為此，元大S&P 500 ETF研究團隊認為，10年期美債殖利率減2年期殖利率利差創下2007年來首次出現倒掛之紀錄，顯示債券市場的避險情緒極為濃厚，市場正憂慮美國經濟正走向衰退，但是觀察過去5次殖利率倒掛發生後標普500指數表現，三個月平均報酬率為2.5%、六個月為4.87%，而中長期1年為13.48%、2年為14.73%、3年漲幅則為16.41%。

元大S&P 500 ETF研究團隊認為，隨著9月1日1100億才開始課稅，而中美雙方在9月中才再次談判，以及聯準會利率會議確認再度降息與否，8月份並沒什麼要事發生，預期美股會伴隨著中美雙方口水戰震盪下修。

不過，團隊也認為，美國的經濟基本面還是呈現緩步成長趨勢，並沒有衰退指標發生。不管是GDP、非農就業人數及失業率等表現都顯示美國是全球經濟表現最好的國家之一。而且觀察個人、企業或政府的資產負債表體質呈現良好，財務狀況並未有衰退跡象。在加上企業第二季財報公布近7成優於市場，而第三季財務預測也超乎市場預期，因此不需要對股市太過恐慌。