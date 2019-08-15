主要的殖利率曲線衡量指標—10 年期與 2 年期債券，週三 (14 日) 短暫倒掛，加深了投資人對潛在經濟衰退的擔憂，而帶來美股與其他市場的動盪。但經濟學家認為，儘管倒掛被視為可靠的衰退指標，但投資人可能過早出現恐慌。

什麼是殖利率曲線？

殖利率曲線主要是依據債券不同的存續期間，所繪製的線。在通常情況下，由於存在通貨膨脹風險和其他不確定因素，長天期的債券應該具有較高的殖利率做為補償。

但出於各種原因，殖利率曲線可能出現倒掛。短期利率因為過於緊縮的貨幣政策而高漲，或者投資人未來經濟增長的擔憂，而刺激避險需求，壓低長期利率。但真正原因的解釋，可能只是一種看法，其因果關係常常難以證實。

當前發生了什麼？

週三早些時候，10 年期美債殖利率下滑至 1.623%，低於 2 年期美債的 1.634%，之後 2 年期殖利率以更快的速度跌至 1.58%，10 年期仍維持在它上方。30 年期美債殖利率為 2.02%，還低於 2016 年英國脫歐時的低點 2.0889%。隨著債券的價格上揚，殖利率下降。

(圖表取自 CNBC)

為什麼要關注倒掛？

殖利率曲線的 2 年 / 10 年期倒掛，在過去 7 次衰退前都出現，包括 2007 年至 2009 年間最近的經濟放緩。其他殖利率曲線已經倒掛，包括聯準會用於衡量經濟衰退概率的 3 個月 / 10 年期指標。

Raymond James 固定收益主管 Kevin Giddis 表示，雖然難以知道 2 年 / 10 年期曲線倒掛的時間會有多久，但當前在幾乎所有事情都讓市場感到不安，而這種倒掛，正打擊市場情緒。

Wedbush Securities 固定收益主管 Arthur Bass 認為，歷史證據如此，人們不應老是覺得「這次會不一樣」，而應該尊重它做為經濟衰退前的信號。

經濟衰退迫在眉睫？

經濟衰退不確定。 一些經濟學家認為，當前的殖利率曲線受到超額量化寬鬆措施的影響，全球各國央行搶購政府債券，從而壓低了長天期的債券殖利率，影響了倒掛的可靠性。一些市場觀察人士說，沒有理由恐慌，因為這是新常態。

就算要恐慌的話，可能也還不必這麼急。根據美國銀行美林 (Bank of America Merrill Lynch) 數據，自 1956 年以來，過去經歷了 2 年 / 10 年倒掛後，平均約 15 個月才會經濟衰退。

倒掛後與衰退 (圖表取自 CNBC)

瑞士信貸則分析了 1978 年以來的 5 次衰退，認為由殖利率倒掛到經濟衰退，平均還要 22 個月的時間，相當於 2021 年 6 月。而且在前 18 個月，即 2021 年 2 月之前，美股多半表現良好，在倒掛之後的 12 個月，標普 500 指數甚至有 12% 的平均漲勢。

富國銀行證券經濟學家 Jay Bryson 表示，當前經濟的基本面大致合理，家庭、非金融及金融部門的資產負債表，仍處良好狀況，財經環境也不會過於緊縮，投資人不需過早驚慌。

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