昨（14）日高雄市議員林智鴻轉貼照片爆料韓國瑜在農曆過年期間，與家人到峇里島度假時，在飯店公共麻將桌上打麻將，批韓聲稱上任後沒打過麻將是說謊。對此，政治評論員黃暐瀚透露，韓國瑜一家人當時就知道被拍照，但沒放在心上。想不到這張照片卻在半年後的現在掀起大風波。黃暐瀚還原事情經過順序，直言「這不是下套，什麼才是下套？」

黃暐瀚今日在臉書以「一張晚了半年的照片！」為題發文表示，農曆年除夕夜，韓國瑜，帶著老婆小孩，一起前往峇里島度假。兒子韓天提議打牌，爸爸媽媽跟淑華大姐，一起陪上桌，四個人，就在峇里島的度假村，打起「衛生麻將」來。

黃暐瀚透露，當時一位紅衣男子拿著手機靠近，韓國瑜有看到他，但心想家人打打麻將，哪有什麼大不了？還客氣問對方「請問您是不是在照相」？對方否認後，隨即離開。結果，這照片，拍完之後，沒有上傳，沒人爆料，無消無息，就這樣靜靜過了半年。

直到前國民黨立委陳宏昌，跳出來說兒子問他國民黨為什麼要提名一個：「整天打麻將、吃喝玩樂，抱女人的人當總統」！韓國瑜隨後反駁：「當上高雄市長之後，沒再打過一場麻將」。然後，「打麻將照」，就出來了。

黃暐瀚直言，半年前早就拍好的照片，偏偏就在韓國瑜自清「沒打過麻將」之後，立刻有圖有真相？這不像「下套」？什麼才像是「下套」？

黃暐瀚分析，因為這是家人打牌，如果當時拍攝者，拍了，也上傳了，其實也就是一張「漏網照」，沒有任何「打臉效果」，或是「殺傷力」。但偏偏陳宏昌要在蔡總統面前，數落韓國瑜打麻將，讓韓國瑜出面反駁「當市長之後，沒打過一場」，然後「鐵證」再打臉韓國瑜：「你明明有打過，說謊」！

黃暐瀚強調，重點從來都不是「打麻將」，重點是「生活荒唐、喝酒、愛賭錢」，結果，賭不賭錢，現在也沒人在意，光是一張「打牌照」，已經足以成為韓國瑜「說謊」的武器。

黃暐瀚最後感嘆，毀滅韓國瑜，先從毀滅人格開始，這是一場「人格毀滅」的戰爭。韓國瑜必須清楚，現在他已經不只是「韓國瑜」，還是「總統參選人」，是未來有可能領導中華民國的人。「一言一行，一舉一動，一字一句，都必須謹慎再謹慎，不能犯一點錯誤才行」。（編輯：倪浩軒）