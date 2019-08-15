吳克群暌違3年，終於重拾麥克風，於今（15）日在台北舉辦記者會宣布加盟何樂音樂，起啟動「你說我聽著呢」社會影音小說計畫，記者會開場，他現身拾起躺在地上的麥克風，與2016年在記者會上丟麥克風離場，作為呼應。

記者會上沒有主持人，吳克群一個人撐全場，沒有冗長的開場白，他坐到高台邊用沈穩的聲音說道：「今天沒有嘉賓，我說的是一段心裡話，有時候都要問自己說為什麼要創作，我放下麥克風時有個疑問，大家真的在乎，我跟誰談戀愛、拍MV花多少錢嗎？」接著他表示為了拍攝電影，花了不少錢，但難過的點不在於失敗，「而是我失去了最重要的親人（媽媽），沒辦法來看我的電影，追夢的過程中失去很多東西。」受訪時，媒體問及拍電影傳聞賠了上億？他淡然回應：「就是賠光積蓄。」

談起放下麥克風再拿起來的心境轉變，吳克群提到：「現在會雙手張開，有時候我們會這樣武裝自己。」而他在進行「你說我聽著呢」這個計畫時，他訪問了棒球國手王建民、女排冠軍選手惠若琪等，吳克群透露，在面對這些對談的人，如果他武裝自己，便觸碰不到對方的內心深處，也坦言這是他在最黑暗的時候，悟透的真理。

說起自己最黑暗的時期，吳克群靠著朋友、籃球、寫歌度過，「過程中寫了很多不同以往的歌，能寫歌是一件快樂的事情。」他坦言這段時間，女友一直陪在身邊，與女友穩定交往，前陣子還幫女友過了生日。