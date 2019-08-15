南韓「性感小野馬」泫雅，以精湛的唱跳實力及大膽作風在亞洲擁有超高人氣，時尚的穿搭也成為外界性感指標。最近風波纏身的她除了被傳整形、發福，甚至還傳出素顏像大媽的照片，皆引發網上熱議。近日她又在社群網站上發出一段52秒鐘的素顏影片，以多種角度特寫她的「厚唇」，被網友驚嘆表示：「嘴唇變回來了！」

泫雅在7月現身機場時，被捕捉到鮮豔紅唇竟「腫如香腸」，比先前豐厚太多的雙唇令眾人質疑她整形，事後她雖有解釋是因口紅全塗的原因，還上傳了素顏嘟嘴的影片澄清，不料網友卻認為未塗上口紅的「素唇」依然明顯腫大，導致粉絲對於整型疑雲依舊半信半疑。

而前（13）日泫雅新曬出了一段素顏影片，畫面中她穿著米色上衣，看起來絲毫沒有上妝，對著鏡頭嘟嘴做表情，並不時地把鏡頭拉近對準嘴唇，最後更擺出了「讚」的手勢，不發一語的她似乎在對眾人宣告自己沒有整型，嘴唇一直都長這樣。

貼文一出引來不少網友關注，並紛紛留言表示：「她的嘴唇變回正常了！」、「沒有誇張唇彩和濾鏡，妳這樣真美」、「素顏比化妝好看太多了」、「姊姊太美了吧」。泫雅曾因被捕捉到大腿鬆肉的照片被網友批評「幸福肥」，但直率的她也懶得理會，繼續分享超辣穿搭照，秀出自信美照打破謠言。（編輯：吳俐文）