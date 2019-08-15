香港「反送中」抗爭越演越烈，警民衝突不斷爆發，13 日傳出一名中國大陸官媒《環球時報》的記者「付國豪」在香港機場遭到群眾圍毆，並高喊：「我支持香港警察，你們可以打我了！」消息一出立刻在微博掀起一股「我支持香港警察」的活動。長期在中國大陸發展的藝人歐陽娜娜 14 日晚間也在微博轉發「＃香港是中國香港＃」、「我也支持香港警察」表態；對此，社會學者李明璁今（15）天在臉書 PO 文痛批：「要當中國人之前請先當一個正常人！」

綜合媒體報導，藝人歐陽娜娜曾因遭質疑台獨，緊急出面發表聲明，除了強調自己是「中國人」，支持「一個中國」政策，更高喊：「讓祖國為我們驕傲！」引起台灣不少網友譁然。如今針對香港「反送中」事件，許多大陸藝人紛紛表態，歐陽娜娜也在 14 日晚間轉發了「＃香港是中國香港＃」以及寫上中國大陸縮寫「CN」和愛心符號，還有「我也支持香港警察」的圖片。

對此，學者李明璁 15 日下午在臉書 PO 文感嘆，指現在的重點「根本不是統獨了是你有沒有良心！」他更重砲狠批歐陽娜娜：「要當中國人之前請先當一個正常人！」

李明璁在文中指出：「在這樣的當頭，不表態其實已經是公眾人物最大的極限，要投機也沒關係，就不要表態或說些屁話都好。」「相反地，任何表態支持血腥鎮壓的人，都已經是劊子手的共謀，任何什麼迫於現實無奈的虛偽藉口，都只是證明他的冷血（即使抝說只是天真不懂事來掩蓋都蓋不掉你的殘忍）。」

最後李明璁也沈重地表示：「所以這時候如果還有台灣藝人要刻意挺共，那絕對是一種沒有良知而教唆殺人等級的犯罪。」（編輯：王錫謙）

【李明璁臉書全文】