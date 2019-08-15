TVBS歡樂台大型綜藝《食尚玩家-歡樂有夠讚》本周介紹懷舊美食，邀請郭子乾、小甜甜（張可昀）、劉真、熊熊等來賓分隊PK，在感官練習題時，女生隊長劉真必須揹起小甜甜盲吃食材，讓主持人曾國城忍不住對著面露緊張的劉真關心詢問：「你們這樣揹起來不吃力嗎？」小甜甜搞笑詢問：「你嫁給辛龍的時候不緊張嗎？」沒想到劉真尷尬甜笑：「我現在比較緊張！」

現在正值鬼門開，小甜甜之前拍戲時，劇情設定她邊講電話邊走路，當講到台詞「下一個是要死誰啊？」沒想到此時卻剛好走到某殯儀館的正後方，而且臨近一個靈堂。小甜甜心中一驚，深覺當下講的台詞在此場景其實非常不妥，本想收工後去行天宮收驚，卻因故錯過。隔天小甜甜飛北京，心裡仍不舒服，當時男助理沒忌諱，在下榻飯店沒先敲門就幫她開房門。

當晚小甜甜睡到一半竟從臥房聽到空無一人的客廳傳出講話聲，起床望向客廳門簾，竟看到2個影子在對話，「最後影子好像要跟我對看，照以前習俗我就罵髒話，過一陣子身體才放鬆。」工作結束回家後，她趕緊去廟宇請求協助，廟方開頭就先問小甜甜是否有講過不尊敬的話，表示雖然她無心，但以後還是要小心。這才發現一連串事件讓她帶了3個好兄弟回來，嚇得小甜甜表示：「真的很對不起。」