好市多近年來越來越知名，裡頭擁有許多便宜又好吃的商品，讓許多饕客認為真的 CP 值有夠高。日前就有一名現職好市多員工，跳出來揭曉好市多最猛、最夯的麵包到底是哪些，排行一曝光後，也立馬引起廣大饕客狂讚。

日前社群平台《 Dcard 》有一名網友發文表示，自己是剛進入好市多麵包部的員工，因為工作需要，自己需要試吃每個麵包商品，了解其味道才能幫其推銷。也因為這樣的經歷，讓原 PO 知曉每個麵包的獨特，對此，他就親自揭露好市多麵包到底是哪五樣商品能夠深得每位顧客的心！

第五名：核桃葡萄麵包

原 PO 表示因為其擁有高筋麵粉偏雜糧麵包的口感，吃起來感覺相當扎實，加上裡頭葡萄乾、核桃真的相當實在，如果把它拿來當早餐真的相當划算，而且相當有飽足感。

第四名：法國可頌／迷你可頌

原 PO 表示這兩種麵團味道相同，只是口感有些微差異，如果想吃可頌皮酥脆的感覺，可以選擇買大的；若想要內部柔軟的感覺可購買小的。

第三名：大理石麵包

大理石麵包分奶油與巧克力口味，口感上比吐司還鬆軟，富有嚼勁的口感讓許多饕客直言真的停不下來，而且一盒緊要 169 元，讓原 PO 直言要不是因為脂肪早就一直吃下去。

第二名：杏仁脆餅

杏仁脆餅一盒 299 元，且裡頭有 24 片，相當於一片只要約 13 元。原 PO 表示其口感真的像似堅果餅乾。又脆又甜，而且越嚼越香，但儘管其相當好吃可口，減肥的人還是得好好注意熱量。

第一名：菠蘿奶油泡芙

原 PO 大讚直言菠蘿奶油泡芙好吃在於其於內餡中的卡士達醬，口感上鮮奶油味只有一點點，更多的是奶油冰淇淋的味道，如果將其冰起來吃起來會更有泡芙冰淇淋的感覺。

排行一曝光後，就紛紛吸引許多饕客討論，更有許多人留言大讚表示「葡萄核桃麵包好吃，之前吃別家的都又乾又硬，然後核桃邊吃邊掉，好市多的蠻濕潤的」、「我也好想當麵包部員工」、「杏仁脆餅真的爆好吃，每餐飯後都要來一片」、「大理石切一半稍微烤過真的是神仙」、「菠蘿泡芙真的超好吃，如果我瘦巴巴一定一次嗑兩個」。

不過最後原 PO 也提醒各位民眾，麵包一定都要注意有效期限，如果沒有填充奶油類內餡的冷藏可放一星期，放冷凍可以放兩到三星期；另外如果有民眾到賣場想試吃，請不要一次拿多個，還是來回多趟試吃，畢竟這是供客人試嘗味道，並非免費吃到飽！（編輯：陳雅雲）