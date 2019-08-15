好市多
▲好市多麵包相當便宜，種類又非常多樣。日前就有員工親揭麵包排行，引起許多饕客狂讚。（圖／取自 Costco 好市多商品經驗老實臉書）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

好市多近年來越來越知名，裡頭擁有許多便宜又好吃的商品，讓許多饕客認為真的 CP 值有夠高。日前就有一名現職好市多員工，跳出來揭曉好市多最猛、最夯的麵包到底是哪些，排行一曝光後，也立馬引起廣大饕客狂讚。

日前社群平台《 Dcard 》有一名網友發文表示，自己是剛進入好市多麵包部的員工，因為工作需要，自己需要試吃每個麵包商品，了解其味道才能幫其推銷。也因為這樣的經歷，讓原 PO 知曉每個麵包的獨特，對此，他就親自揭露好市多麵包到底是哪五樣商品能夠深得每位顧客的心！

第五名：核桃葡萄麵包
原 PO 表示因為其擁有高筋麵粉偏雜糧麵包的口感，吃起來感覺相當扎實，加上裡頭葡萄乾、核桃真的相當實在，如果把它拿來當早餐真的相當划算，而且相當有飽足感。

▲核桃葡萄麵包因料多實在又便宜，被許多饕客推薦。（圖／取自 Costco 好市多商品經驗老實臉書）

第四名：法國可頌／迷你可頌
原 PO 表示這兩種麵團味道相同，只是口感有些微差異，如果想吃可頌皮酥脆的感覺，可以選擇買大的；若想要內部柔軟的感覺可購買小的。

▲法國可頌因酥皮口感，讓原 PO 直言真的相當好吃。（圖／取自 Costco 好市多商品經驗老實臉書）

第三名：大理石麵包
大理石麵包分奶油與巧克力口味，口感上比吐司還鬆軟，富有嚼勁的口感讓許多饕客直言真的停不下來，而且一盒緊要 169 元，讓原 PO 直言要不是因為脂肪早就一直吃下去。

▲大理石麵包因為甜蜜口感，讓許多饕客愛不釋手，不過吃的時候一定要注意熱量！（圖／取自 Costco 好市多商品經驗老實臉書）

第二名：杏仁脆餅
杏仁脆餅一盒 299 元，且裡頭有 24 片，相當於一片只要約 13 元。原 PO 表示其口感真的像似堅果餅乾。又脆又甜，而且越嚼越香，但儘管其相當好吃可口，減肥的人還是得好好注意熱量。

▲杏仁脆餅價格相當便宜。（圖／取自 Costco 好市多商品經驗老實臉書）

第一名：菠蘿奶油泡芙
原 PO 大讚直言菠蘿奶油泡芙好吃在於其於內餡中的卡士達醬，口感上鮮奶油味只有一點點，更多的是奶油冰淇淋的味道，如果將其冰起來吃起來會更有泡芙冰淇淋的感覺。

▲菠蘿奶油泡芙因爆漿口感，讓原 PO 推薦為排行第一。（圖／取自 Costco 好市多商品經驗老實臉書）

排行一曝光後，就紛紛吸引許多饕客討論，更有許多人留言大讚表示「葡萄核桃麵包好吃，之前吃別家的都又乾又硬，然後核桃邊吃邊掉，好市多的蠻濕潤的」、「我也好想當麵包部員工」、「杏仁脆餅真的爆好吃，每餐飯後都要來一片」、「大理石切一半稍微烤過真的是神仙」、「菠蘿泡芙真的超好吃，如果我瘦巴巴一定一次嗑兩個」。

不過最後原 PO 也提醒各位民眾，麵包一定都要注意有效期限，如果沒有填充奶油類內餡的冷藏可放一星期，放冷凍可以放兩到三星期；另外如果有民眾到賣場想試吃，請不要一次拿多個，還是來回多趟試吃，畢竟這是供客人試嘗味道，並非免費吃到飽！（編輯：陳雅雲）

相關文章

▲有網友在臉書 PO 文提到，半年前在好市多買了一台吸塵器，使用到現在才發現「隱藏機關」，貼文立刻引發網友熱議。（圖／公關照、《 Costco 好市多商品經驗老實說》）

好市多吸塵器買半年！驚見「隱藏版機關」　超神功用曝光

好市多韓式泡麵

好市多Q濃神品？男一次抱6箱「來回N趟」　吃貨們全暴動

▲好市多捕蚊燈一機兩用？打開驚見「蟲蟲危機」，眾人笑噴，評價兩極。（圖／取自臉書社團「Costco 好市多 商品經驗老實說」）

好市多捕蚊燈一機兩用？打開驚見「蟲蟲危機」　眾人笑噴

更多文章

日本職場

日本職場規則黑到爆？　過來人曝「悲慘經歷」：台灣快了

偷吃

蠢男傳情話「好想你」！　偵探女「3關鍵字」秒抓包偷吃

語音訊息

Line傳「語音訊息」惹人厭？　內行人揭「超爽功用」獲讚