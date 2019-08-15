敦南科技 (5305-TW) 因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今 (15) 日應主管機關要求，公布 7 月自結營運結果，稅後純益 4500 萬元，年減 67%，每股純益 0.05 元，累計前 7 個月每股純益 0.98 元。

敦南 7 月自結合併營收 9.44 億元，月減 16%、年減 14%，稅後純益 4500 萬元，年減 67%，每股純益 0.05 元；第 2 季合併營收 28.69 億元，年減 14%，稅後純益 2.74 億元，每股純益 0.45 元，累計前 7 個月每股純益 0.98 元。

敦南表示，與去年同期相比增減比率過大，主要是因為去年第 4 季起受貿易戰影響，市場庫存水位升高，造成訂單需求量減少、產能利用率下降。

敦南日前宣布，將與美商達爾科技簽署股份轉讓契約議案，達爾將在台灣設立一間直接或間接 100% 持股的子公司，並由該台灣子公司以每股現金新台幣 42.5 元，對價取得敦南全部流通在外股份，總交易金額為 4.28 億美元 (約新台幣 133 億元)，交易案預計於明年 4 月完成，屆時敦南將下市並撤銷公開發行。

受此交易案消息影響，敦南本周一、二開盤即跳空漲停鎖死，今 (15) 日股價則以 40.75 元作收，上漲 0.15 元，漲幅 0.37%。

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