▲《用九柑仔店》演員群。（圖 / 記者林柏年攝）

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由張軒睿與莫允雯主演的新戲《用九柑仔店》，今（15）日舉辦首映會，搶先曝光精彩片花，該劇除了新生代演員外，還集結硬底子演員，丁國琳、雷洪、龍劭華、王滿嬌等前輩，而雷洪現場飆髒話的技術，讓年輕演員都刮目相看。

▲張軒睿首度與莫允雯合作。（圖 / 記者林柏年攝）

今日眾演員出席首映會，孫可芳（小豆）在劇中飾演年輕時的丁國琳，雖然只拍一個禮拜，卻是演員中受難最多的，不僅要學跳舞、抽菸，還要在冬天裡泡冰塊水，艱辛的拍攝過程，讓她腦中浮現一種想法，「還好我有寫器官捐贈卡。」孫可芳透露，一開始接到角色時，自知不論外在或內心都和丁國琳相差甚遠，為此還特別翻丁國琳以前的作品模仿她，丁國琳得知孫可芳飾演這角色時，只跟導演說一句話：「怎麼沒叫年輕的玉雲多放胸墊！」導演則笑回忘記了。

▲孫可芳挑戰飾演丁國琳年輕時的模樣。（圖 / 記者林柏年攝）

張軒睿首度與莫允雯合作，莫允雯爆料張軒睿私底下根本有「人格分裂」，和侯彥西、陳禕倫在一起時，他隨時都有垃圾話可說，但面對莫允雯又可以敞開心靈聊內心深處。擁有帥氣外表的張軒睿，私底下幽默風趣，今天還在現場模仿周星馳，背出一大段台詞，他笑說「看到別人開心，就很有成就感。」《用九柑仔店》改編至阮光民的同名漫畫，明日將在三立都會台晚間10點首播。

▲張軒睿遇到侯彥西、陳禕倫就變「肖欸」。（圖 / 記者林柏年攝）

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