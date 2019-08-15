美國總統川普在週二造訪賓州殼牌石油公司石化廠時發表了演說，表示如果世界貿易組織 (WTO) 虧待美國的情況沒有改善，那麼美國就會在必要的時候退出 WTO。不過專家認為，川普此舉只是在恐嚇而已，因為退出 WTO 恐對美國經濟造成嚴重影響。

在先前，川普已多次對 WTO 提出抨擊，表示 WTO 不公平地對待美國，美國政府也沒有必要遵守 WTO 所制定的規則，更揚言將要退出該組織。「我們會在必要的時候離開。」川普說道：「我們知道他們已經欺壓了我們多年，這種事情不會再發生了。」

美媒指出，美國若退出該組織，對全球經濟的影響很可能遠超出美中貿易戰所帶來的影響，甚至可能改變第二次世界大戰後的世界貿易體制。

對此，美國戰略與國際研究中心 (CSIS) 的專家 Scott MacDonal 表示：「他只是在恐嚇所有人，他有這樣的策略。任務就是要嚇唬一下。我對此並不感到擔心，我也希望這不會發生，因為這對美國經濟將具有極大破壞性。」

此外，Scott MacDonal 也補充道：「有許多美國專家和我一樣認為，削弱 WTO 並不是個好主意。」

另一方面，羅斯經濟發展部長 Maksim Oreshkin 認為，川普的威脅很可能只是美政府與中方貿易談判中使用的一種策略，以進行施壓。他指出，全球內並沒有像 WTO 一樣可以替代並擁有相同的效率的組織，因此美國拒絕參與其中並沒有任何意義。

至於美國若真的退出世貿組織可能帶來的後果，俄羅斯經濟發展部部長 Maxim Oreshkin 對此表示，美國若真的退出世貿組織，對該組織也不會是致命性的，或者，將促使世貿組織多方面的改革。

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