2020總統大選的投票日逼近，民進黨各黨公職也陸續就選戰的戰鬥位置；民進黨新北市黨部14日邀集黨、公職及小英之友會召開小英新北競選總部的籌備會議，會中建議邀前行政院長游錫堃擔任競總主委、立委吳秉叡為總幹事。

小英新北競總的籌備會議，原本預定在8月9日召開，豈料因「利奇馬颱風」的攪局而延至14日在新北市黨部舉行，會議由身兼民進黨新北市黨部主委的余天擔任主席；由於小英將於9月1日對全國各地的競總幹部授證，因此會議中也討論競總的架構及推派幹部。

立委吳秉叡表示，新北市有正國會、蘇系、新系、海派四大派系，建議可分出任主委、總幹事、總協調與總督導；沈發惠則推薦前行政院長游錫堃擔任主委、余天（正國會）擔任總督導、新北市議會黨團總召何博文（海派）擔任總協調，吳秉叡（蘇系）則擔任總幹事，新北市議員陳文治（新系）擔任執行總幹事。

與會的立委認為，競總主委需要一位重量級的人士擔任，因此對於有人提議邀前行政院長游錫堃擔任，相當的認同，且游錫堃參選過新北市長，深受地方基層的肯定，若出任競總的主委將可望提振綠營士氣；不過，誰有這個資格、輩份來向游錫堃開口？目前看來恐怕只有總統參選人才有這個份量。

有人質疑各立委已經掛名競總的副主委，尋求立委連任的吳秉叡是否適合再兼任總幹事一職？還是吳秉叡的選情「相對穩定」，可以有較多的時間在新北競總幫忙？也有人緩頰說，吳秉叡的大選經驗豐富，相當適合擔任小英新北競總的總幹事。

最後決議邀游錫堃擔任主委，若游錫堃無意願或接中央競總的職務，再請余天擔任，總督導為余天、新北市黨部評召陳建智為總協調、決策會議召集人何博文、總幹事吳秉叡、各立委擔任副主委、各議員任副總幹事、執行總幹事陳文治，後援會總會長則是小英之友會會長張秋海。

小英新北競選總部的首次籌備會議，包括小英全國競總組織部執行長沈發惠、民進黨副秘書長郭昆文、立委呂孫陵、吳秉叡、林淑芬、張宏陸、蘇巧慧（另江永昌、吳琪銘、羅致政派代表出席），及民進黨新北市議會黨團的幹部賴秋媚、鍾宏仁與新北市議員陳文治等20多位黨公職與會。