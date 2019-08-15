在經歷了前一交易日美債殖利率曲線倒掛，拖累美股大跌 800 點的衝擊後，週四 (15 日) 美股早盤表現較為平淡，市場觀望 9 月美中貿易協商是否有進一步消息，因週四 (15 日) 傍晚中國財政部再發公告警示，若美方再增加關稅，中國勢將反制，市場正關注 9 月貿易協商是否破局。

值得關注的是，由於美債殖利率曲線關鍵指標 10y2y 出現倒掛，市場對於 Fed 9 月降息二碼之呼聲是大幅上升，據 CME FedWatch 工具顯示，目前市場預期 Fed 9 月降息一碼機率自前一日的 80% 降至 69.6%、降二碼機率自前一日的 20% 激升至 30.4%。

另外，週四 (15 日) 美股早盤，美國公布 7 月零售銷售大幅優於預期，激勵美元指數再度上揚，直逼 98 點的整數大關。

截至台北時間週四 (15 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數上漲 76.95 點或 0.30% 至 25556.37 點

費半下跌 3.63 點或 0.25% 至 1438.91 點

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.14% 至每股 40.36 美元

十年期美債殖利率下跌 0.65% 至殖利率 1.571%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 1.21% 至每桶 54.56 美元

黃金下跌 0.09% 至每盎司 1526.35 美元

VIX 恐慌指數上漲 0.41% 至 22.19 點

美元指數上漲 0.15% 至 97.97 點

道瓊指數日線走勢圖 圖片：

而目前針對美債殖利率曲線倒掛之現象，一派市場分析師認為，雖然美國經濟有出現衰退疑慮，但投資人不應該過早出場，因美債殖利率曲線倒掛之後到美股見高點，最長可能耗費 24 個月。

據美國銀行 (Bank of America) 統計，縱觀 1956 年以來的美股歷史，10 年期與 2 年期美債殖利率曾出現 10 次出現倒掛，而 S&P 500 從「倒掛開始」到「美股見頂」，約耗費 2 個月至 2 年時間不等。

美國銀行認為，美債殖利率曲線倒掛訊號閃現後，若投資人立即退出市場，那麼投資人可能會錯過兩位數的報酬率。

投資機構 Canaccord Genuity 首席分析師 Tony Dwyer 亦表示：「殖利率曲線確實是一個很棒的衰退指標，只不過該指標存在著時間差，現在不宜立刻離開股市。」

而在經濟衰退的風險當前，市場對於 Fed 9 月降息二碼之機率是大幅攀升，據 CME FedWatch 工具顯示，目前市場預期 Fed 9 月降息一碼機率自前一日的 80% 降至 69.6%、降二碼機率自前一日的 20% 激升至 30.4%。

市場預期 Fed 降二碼之機率攀升 圖片：CME

重要今日關鍵經濟數據：

美國商務部週四 (15 日) 發布 7 月零售銷售數據，美國 7 月零售銷售月增率成長 0.7%，大幅高於預期 0.3%，顯示雖然美國車市大幅放緩，但消費者仍在購買其他商品，顯示 Q3 季度剛開始，美國消費者支出仍然強勁。

美國 7 月零售銷售月增率報 0.7%，高於預期 0.3%，前值 0.4%

美國 7 月核心零售銷售月增率報 1.0%，高於預期 0.4%，前值 0.4%

其他今日關鍵經濟數據：

美國截至 8 月 10 日當週初請失業金人數報 22 萬人，高於預期 21.2 萬人，前值 20.9 萬人

美國 8 月費城 Fed 製造業指數報 16.8，高於預期 9.5，前值 21.8

美國 8 月紐約 Fed 製造業指數報 4.8，高於預期 2.0，前值 4.3

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